"Перестала петь": Тина Кароль рассказала о борьбе с кризисом

Украинская певица Тина Кароль сделала откровенное признание о трудном периоде жизни.

Исполнительница Тина Кароль призналась, что в юности пережила личностный кризис.

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Пост о том, как артистка справилась со сложными переживаниями, был опубликован на официальной фан-страничке Тины Кароль в социальной сети Instagram:

В моей жизни, в студенческие годы, был кризис... Я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться... Полный ступор. Причина? Все просто... Я не знала, зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и к успеху. Прислушайся к себе! И... помните эти слова? Услышь себя, познай себя — ты вселенная!

Напомним, голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли. Подробности читайте здесь.