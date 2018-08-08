"Перестала петь": Тина Кароль рассказала о борьбе с кризисом
Исполнительница Тина Кароль призналась, что в юности пережила личностный кризис.
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Пост о том, как артистка справилась со сложными переживаниями, был опубликован на официальной фан-страничке Тины Кароль в социальной сети Instagram:
В моей жизни, в студенческие годы, был кризис... Я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться... Полный ступор. Причина? Все просто... Я не знала, зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и к успеху. Прислушайся к себе! И... помните эти слова? Услышь себя, познай себя — ты вселенная!
«В моей жизни, в студенческие годы, был кризис... я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться... полный ступор. Причина? Все просто... я не знала зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и к успеху. Прислушайся к себе! Ии... помните эти слова?))))) Услышь себя, познай себя — ты вселенная!)» —Тина Кароль💋 #тинакароль @tina_karol
Напомним, голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли. Подробности читайте здесь.
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