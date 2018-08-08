Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Перестала петь": Тина Кароль рассказала о борьбе с кризисом

Комментариев: 3
Украинская певица Тина Кароль сделала откровенное признание о трудном периоде жизни.
Тина Кароль рассказала о борьбе с кризисом
Тина Кароль рассказала о борьбе с кризисом
instagram.com/tinakarol_fantina

Исполнительница Тина Кароль призналась, что в юности пережила личностный кризис.

Читай также: Тина Кароль в "огненном" платье произвела фурор

Пост о том, как артистка справилась со сложными переживаниями, был опубликован на официальной фан-страничке Тины Кароль в социальной сети Instagram:

В моей жизни, в студенческие годы, был кризис... Я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться... Полный ступор. Причина? Все просто... Я не знала, зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и к успеху. Прислушайся к себе! И... помните эти слова? Услышь себя, познай себя — ты вселенная!

 

Напомним, голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли. Подробности читайте здесь.

Поделись:
Теги: Тина Кароль, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  09.08.2018, 18:49
Оценка:  +1
гость
Нового спонсора не было?
гость  (аноним)  09.08.2018, 18:49
Оценка:  +1
гость
глянула ей интернет магазин! 600 грн футболка голимая? Тинка, ты серьезно?
гость  (аноним)  09.08.2018, 18:32
Оценка:  0
гость
а губы зачем криво мазать?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь