Тина Кароль в "огненном" платье произвела фурор

Украинская певица Тина Кароль впечатлила гостей вечеринки Vogue ярким нарядом.

Исполнительница Тина Кароль посетила вечеринку Vogue в ярко-“огненном“ платье, которое приковало внимание посетителей мероприятия и поклонников певицы.

Фотографии в оригинальном наряде артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Яркое атласное платье “огненного“ цвета подчеркнуло стройные формы Тины Кароль, а образ она дополнила розово-синими туфлями. Не изменила себе артистка в макияже и прическе - ее губы были накрашены красной помадой, а волосам певица придала мокрый эффект.

Поклонникам артистки очень понравился ее образ, они сочли ее стильной и сексуальной.

Напомним, ранее 51-летняя актриса Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа.