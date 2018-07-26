Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тина Кароль в "огненном" платье произвела фурор

Комментариев: 0
Украинская певица Тина Кароль впечатлила гостей вечеринки Vogue ярким нарядом.
Тина Кароль в "огненном" платье произвела фурор
Тина Кароль в "огненном" платье произвела фурор
instagram.com/tina_karol

Исполнительница Тина Кароль посетила вечеринку Vogue в ярко-“огненном“ платье, которое приковало внимание посетителей мероприятия и поклонников певицы.

Фотографии в оригинальном наряде артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Читай также: Тина Кароль показала фигуру в прозрачном боди: пикантный кадр

Яркое атласное платье “огненного“ цвета подчеркнуло стройные формы Тины Кароль, а образ она дополнила розово-синими туфлями. Не изменила себе артистка в макияже и прическе - ее губы были накрашены красной помадой, а волосам певица придала мокрый эффект.

Поклонникам артистки очень понравился ее образ, они сочли ее стильной и сексуальной.

Напомним, ранее 51-летняя актриса Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа.

Поделись:
Теги: Тина Кароль, новости, фото, шоу-биз, Vogue
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь