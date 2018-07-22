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51-летняя Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа

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Голливудская актриса Сальма Хайек покорила поклонников естественной красотой.
Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа
Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа
Entity

51-летняя Сальма Хайек удивила поклонников фотографиями без макияжа. 

Снимки, на которых звезда Голливуда демонстрирует естественную красоту, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Безусловно, Сальма привыкла быть в центре внимания, так как считается одной из самых красивых женщин в мире. Однако, если для выходов в свет актрисе приходится всегда выглядеть с иголочки, то дома Хайек позволяет отдохнуть от тонны косметики и ярких нарядов. При этом выглядит Сальма превосходно, убедитесь сами:

 

Look 👀 who woke me up. Miren quien me despertó 🐶

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

 

Ocho’s favorite spot! El lugar favorito de Ocho! #dog

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

 

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева впечатлила поклонников ретро-купальником.

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Теги: Сальма Хайек, новости, фото, шоу-биз
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