51-летняя Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа

Голливудская актриса Сальма Хайек покорила поклонников естественной красотой.

51-летняя Сальма Хайек удивила поклонников фотографиями без макияжа.

Снимки, на которых звезда Голливуда демонстрирует естественную красоту, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Безусловно, Сальма привыкла быть в центре внимания, так как считается одной из самых красивых женщин в мире. Однако, если для выходов в свет актрисе приходится всегда выглядеть с иголочки, то дома Хайек позволяет отдохнуть от тонны косметики и ярких нарядов. При этом выглядит Сальма превосходно, убедитесь сами:

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева впечатлила поклонников ретро-купальником.