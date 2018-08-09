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Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли

Комментариев: 4
Юристы голливудского актера Брэда Питта зарегистрировали судебный иск к его бывшей жене Анджелине Джоли.
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли
GettyImages.com

В среду, 8 августа, Брэд Питт подал в суд на свою бывшую супругу Анджелину Джоли.

Причиной этому послужили упреки Анджелины в том, что бывший муж якобы не помогает ей в поддержке общих детей, передает ВВС.

В иске сказано, что Питт заплатил Джоли около 1,3 млн долларов. Еще 8 млн долларов актер якобы одолжил бывшей жене на приобретение нового дома.

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Иск был подан в ответ на упреки Джоли и ее адвокатов, которые неоднократно заявляли о том, что актер не помогает актрисе обеспечивать их общих детей.

Ранее юрист Джоли сказал, что выплаты, которые Питт осуществлял после развода с актрисой, были “незначительными“. Адвокаты Брэда утверждают, что заявления актрисы о недостаточной поддержке со стороны бывшего мужа - это “тонко завуалированная попытка манипулировать СМИ“.

К слову, у актеров шестеро общих детей - усыновленные Мэддокс, Пэкс и Захара и биологические Шайло, Нокс и Вивьенн.

Напомним, Брэд Питт украсил обложку культового глянца Love.

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Теги: Брэд Питт, Анджелина Джоли, новости, шоу-биз
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Комментариев (4)
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ВарягПатриот    09.08.2018, 16:02
Оценка:  0
ВарягПатриот
женился на вампирше, шaлaвe с uнцecтoм, психопатке и стерве, привыкшей к роскоши.
куда ты смотрел, Питяра? БРЭДонул? или она тебя куклой вуду привязала?
такой был классный парень и актёр, а потратил лучшие годы на совместную жизнь с умалишённой бабой.
гость  (аноним)  09.08.2018, 15:51
Оценка:  +2
гость
Мужики хватит с нас уступок для женщин. Уже на голову сели.... Пит молодец. Отобрать все у Джоли....
pусский  (аноним)  09.08.2018, 15:24
Оценка:  +4
pусский
С кем связался, даун несчастный... Она же ёбнутая!
гость  (аноним)  09.08.2018, 14:53
Оценка:  +5
гость
как постарел Брэд...мужик вообще на себя не похож. Как он жил с той наричкой и маразматичкой? Брэд, нафига тебе этот прицеп? Живи и балдей дальше )))
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