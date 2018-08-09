Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли

Юристы голливудского актера Брэда Питта зарегистрировали судебный иск к его бывшей жене Анджелине Джоли.

В среду, 8 августа, Брэд Питт подал в суд на свою бывшую супругу Анджелину Джоли.

Причиной этому послужили упреки Анджелины в том, что бывший муж якобы не помогает ей в поддержке общих детей, передает ВВС.

В иске сказано, что Питт заплатил Джоли около 1,3 млн долларов. Еще 8 млн долларов актер якобы одолжил бывшей жене на приобретение нового дома.

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Иск был подан в ответ на упреки Джоли и ее адвокатов, которые неоднократно заявляли о том, что актер не помогает актрисе обеспечивать их общих детей.

Ранее юрист Джоли сказал, что выплаты, которые Питт осуществлял после развода с актрисой, были “незначительными“. Адвокаты Брэда утверждают, что заявления актрисы о недостаточной поддержке со стороны бывшего мужа - это “тонко завуалированная попытка манипулировать СМИ“.

К слову, у актеров шестеро общих детей - усыновленные Мэддокс, Пэкс и Захара и биологические Шайло, Нокс и Вивьенн.

Напомним, Брэд Питт украсил обложку культового глянца Love.