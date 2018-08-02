Тина Кароль рассказала, как создала один из своих хитов

За кулисами шоу «З Днем народження, Україно!» певица Тина Кароль впервые рассказала, как родилась песня «Україна – це ти».

В грандиозном праздничном шоу «С Днем рождения, Украина!», которое канал «Украина» покажет 24 августа, поп-дива Тина Кароль исполнит свой хит «Україна – це ти».

Как призналась Тина Кароль в эксклюзивном интервью каналу «Украина», идея этой композиции появилась в небольшой студии в ее доме за городом:

Я называю это помещение «музыкальным подвальчиком». Просто была такая комнатка под кухней, с которой я не знала, что сделать. В общем, решила оборудовать там маленькую студию для себя. Однажды как-то ночью, когда в нашей стране происходили все эти непростые события, мы там сели – очень хотелось передать свою любовь и благодарность нашей Украине. Знаете, я не люблю раскидываться пафосными фразами и много говорить. Я умею петь, умею писать песни. И это был такой зов души, не прислушаться к которому было просто невозможно. У меня были идеи по поводу слов, я написала музыку. Потом обратилась к автору слов Николаю Бровченко – мне хотелось передать, из чего состоит Украина и украинец, из каких частей складывается наша ДНК. Так родилась песня «Україна – це ти». Это было – как искра, возможно, поэтому композиция и стала такой популярной.

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В то же время, поп-дива признается: никогда и подумать не могла, что ее песня попадет в книгу для первоклассников:

Все, что дальше происходило с этой композицией – и флешмобы, и первый звонок, и последний – это все инициатива людей. Я хочу поблагодарить каждого, кто полюбил эту мелодику и эти слова. Они были написаны с искренней любовью и самоотдачей, с огромным желанием подчеркнуть наш выбор и показать, кто мы.

Отметим, что в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!» Тина Кароль также исполнит попурри известных украинских песен.

Напомним также, что за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" Макс Барских поделился воспоминаниями о своем первом поцелуе.