«Это было очень необычное ощущение»: Макс Барских рассказал о своём первом поцелуе
По словам артиста, первый поцелуй у него произошел в 14 лет.
Макс Барских в эксклюзивном интервью каналу «Украина» признался:
Это был французский поцелуй, это было очень необычное ощущение – чувствовать у себя во рту язык другого человека… Но мне понравился этот поцелуй и запомнился на всю жизнь.
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А еще артист рассказал, как сделать так, чтобы поцелуи действительно приносили удовольствие. Артист за кулисами праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» поделился:
Самые приятные и действительно значимые поцелуи получаются, когда ты любишь человека. Так что целоваться нужно с любимыми!
Кроме того, Макс признался, что иногда в его жизни случаются и курортные романы:
Такое бывает, конечно. Но обычно это романы без продолжения. Дело не в том, что на курорте «повстречались и забыли», просто, к сожалению, тяжело поддерживать отношения на расстоянии. Сейчас я активно работаю и практически нигде не задерживаюсь дольше, чем пару дней – с таким режимом ни о какой личной жизни не может быть речи.
Напомним, в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!» приняли участие самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, THE HARDKISS, Оля Полякова, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы «НеАнгелы» и «ТІК», TARABAROVA, «Антитіла», Freedom-jazz, KADNAY. Режиссером стала Елена Коляденко, а ведущими – звезды канала «Украина» Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов и Алена Винницкая.
Телевизионную версию шоу зрители канала «Украина» увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.
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