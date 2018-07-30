«Это было очень необычное ощущение»: Макс Барских рассказал о своём первом поцелуе

Популярный украинский артист Макс Барских всегда держит свою личную жизнь «под замком». Но во время праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа, Макс раскрыл интересные подробности своей жизни и даже поделился очень личными воспоминаниями.

По словам артиста, первый поцелуй у него произошел в 14 лет.

Макс Барских в эксклюзивном интервью каналу «Украина» признался:

Это был французский поцелуй, это было очень необычное ощущение – чувствовать у себя во рту язык другого человека… Но мне понравился этот поцелуй и запомнился на всю жизнь.

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А еще артист рассказал, как сделать так, чтобы поцелуи действительно приносили удовольствие. Артист за кулисами праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» поделился:

Самые приятные и действительно значимые поцелуи получаются, когда ты любишь человека. Так что целоваться нужно с любимыми!

Макс Барских фото Пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, Макс признался, что иногда в его жизни случаются и курортные романы:

Такое бывает, конечно. Но обычно это романы без продолжения. Дело не в том, что на курорте «повстречались и забыли», просто, к сожалению, тяжело поддерживать отношения на расстоянии. Сейчас я активно работаю и практически нигде не задерживаюсь дольше, чем пару дней – с таким режимом ни о какой личной жизни не может быть речи.

Напомним, в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!» приняли участие самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, THE HARDKISS, Оля Полякова, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы «НеАнгелы» и «ТІК», TARABAROVA, «Антитіла», Freedom-jazz, KADNAY. Режиссером стала Елена Коляденко, а ведущими – звезды канала «Украина» Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов и Алена Винницкая.

Телевизионную версию шоу зрители канала «Украина» увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

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