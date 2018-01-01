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Энрике Иглесиас выступит в Киеве: названа дата

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Испанский певец Энрике Иглесиас собирается собрать НСК "Олимпийский" в Киеве.
Энрике Иглесиас выступит в Киеве: названа дата
Энрике Иглесиас выступит в Киеве: названа дата
instagram.com/enriqueiglesias

Знаменитый певец Энрике Иглесиас выступит в Киеве на НСК "Олимпийский" в сентябре 2018 года.

Об этом сам артист сообщил в своем Twitter-аккаунте:

Украина! Билеты на шоу на "Олимпийском" стадионе, которое состоится 30 сентября, поступят в продажу 20 августа в 00:00!

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При этом стоимость билетов пока не озвучивается. Купить их можно будет здесь. 

Последний раз Иглесиас выступал в Киеве в 2007 году.

Напомним, американская певица Бейонсе угодила в скандал из-за возмутительного отношения к подчиненным. Подробности читайте здесь.

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Теги: Энрике Иглесиас, новости, шоу-биз
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