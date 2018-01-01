Энрике Иглесиас выступит в Киеве: названа дата

Испанский певец Энрике Иглесиас собирается собрать НСК "Олимпийский" в Киеве.

Знаменитый певец Энрике Иглесиас выступит в Киеве на НСК "Олимпийский" в сентябре 2018 года.

Об этом сам артист сообщил в своем Twitter-аккаунте:

Украина! Билеты на шоу на "Олимпийском" стадионе, которое состоится 30 сентября, поступят в продажу 20 августа в 00:00!

Ukraine!! Tickets for the show at Olimpic Stadium on September 30th are going on sale on Monday, August 20th at 00:00 AM!



Get your tickets here: https://t.co/bpu6vUUh99 pic.twitter.com/MkOT8M3Ehz — Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 8 серпня 2018 р.

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При этом стоимость билетов пока не озвучивается. Купить их можно будет здесь.

Последний раз Иглесиас выступал в Киеве в 2007 году.

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