ROZHDEN выступит в Киеве с акустической программой
По окончанию проекта «Холостяк» ROZHDEN вернулся к своему истинному призванию — музыке и концертам. Сам артист признался, что участие в шоу было для него интересным экспериментом и опытом, но самый большой кайф он получает тогда, когда выходит на сцену и видит зрителей, которые пришли услышать его творчество.
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30 августа в киевском клубе ROOF состоится акустический концерт популярного артиста ROZHDEN. На крыше в уютной домашней обстановке ROZHDEN не только исполнит хорошо известные хиты, но и подарит пришедшим свою новую музыку.
Именно здесь вы получите возможность первыми услышать песню «Мила моя», записанную с Андреем Мухой (гитарист «Бумбокс») и певцом Адамом. Этот лирический и проникновенный трек войдет в третий альбом артиста, но уже на этом концерте посетители получат эксклюзивную возможность услышать его первыми в акустическом звучании.
ROZHDEN говорит:
В акустических концертах есть особая магия и особое волшебство. Именно в таком виде музыка является максимально душевной и настоящей. Без лишних спецэффектов и модного саунда — только ты, зрители и твои честные эмоции, которые ты хочешь им подарить.
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