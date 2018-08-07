Звезду фильма "Такси" избили

Французского актера Сами Насери избили в Москве.

Сами Насери избили в Москве AFP

Актера Сами Насери, известного по главной роли в фильме "Такси", избили в Москве.

Инцидент произошел в ночь 5 августа в караоке-клубе "Войс", передает "Московский комсомолец".

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Артист отдыхал в заведении с братом Ларби. В какой-то момент у них произошел конфликт с другим посетителем. Противник ударил Насери по лицу.

Тем же вечером французский актер обратился в институт Склифосовского. Ему оказали медпомощь и отпустили - госпитализация не понадобилась.

Расследованием инцидента занимается полиция.

Напомним, американскую певицу Pink срочно госпитализировали в Австралии. Подробности читайте здесь.