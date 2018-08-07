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Звезду фильма "Такси" избили

Комментариев: 4
Французского актера Сами Насери избили в Москве.
Сами Насери избили в Москве
Сами Насери избили в Москве
AFP

Актера Сами Насери, известного по главной роли в фильме "Такси", избили в Москве.

Инцидент произошел в ночь 5 августа в караоке-клубе "Войс", передает "Московский комсомолец".

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Артист отдыхал в заведении с братом Ларби. В какой-то момент у них произошел конфликт с другим посетителем. Противник ударил Насери по лицу.

Тем же вечером французский актер обратился в институт Склифосовского. Ему оказали медпомощь и отпустили - госпитализация не понадобилась.

Расследованием инцидента занимается полиция.

Напомним, американскую певицу Pink срочно госпитализировали в Австралии. Подробности читайте здесь.

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Теги: Сами Насери, Такси, новости, шоу-биз
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Комментариев (4)
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П    07.08.2018, 13:53
Оценка:  0
П
Привыкай.
гость  (аноним)  07.08.2018, 13:44
Оценка:  0
гость
Во львуве б убили
ВоблаВологда  (аноним)  07.08.2018, 13:38
Оценка:  0
ВоблаВологда
Куску крысиного дерьма, подвизавшемуся на России, дали пиздюлей))))). Дурачок решим с ними водки выпить)))). Это кацапы, народ дикий, дремучий)))).
гость  (аноним)  07.08.2018, 13:10
Оценка:  +3
гость
надо было и обосцать гниду
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