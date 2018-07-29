Ани Лорак зажгла на выступлении американского певца B.Howard: видео

Американский певец и известный продюсер B.Howard выступил на фестивале "ЖАРА" в Баку.

B.Howard впервые выступил на музыкальном фестивале “ЖАРА“ по приглашению певца и музыканта Эмина Агаларова.

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Американский красавец пел дважды, исполнив свои песни “Nite and Day“ и “Dancefloor“. Оба выступления произвели фурор, зрителям очень понравилось.

После выступления B.Howard признался:

Масштабный фестиваль, больше 90 артистов на красной дорожке! Сцена на берегу Каспийского моря и 10000 зрителей. Мне было приятно, что мою песню “Nite and Day“ люди пели со мной. Зрители из разных стран, очень позитивные и приветливые. Я был воодушевлен.

Пока артист пел на сцене, за кулисами украинская певица Ани Лорак грациозно танцевала под песню Брендона и поделилась этим видео в социальной сети Instagram:

Фестивальная жизнь всегда зарождает новые творческие коллаборации. B.Howard получил сразу несколько приглашений на другие фестивали и музыкальные церемонии.

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За несколько дней в Азербайджане, артист успел не только выступить и познакомиться с коллегами по сцене, но и погулять по городу. Солнечное Баку оставило массу впечатлений. Певец много фотографировался на фоне достопримечательностей и красивой архитектуры города:

Я впервые в Баку и это очень атмосферный город, который захватывает дух. Я просыпался в номере с видом на море и просто с самого утра вдохновлялся пейзажем. Так круто, иметь возможность совмещать работу и путешествие, увидеть прекрасные достопримечательности! Во время этой поездки, у меня на ходу рождались мелодии новых песен.

Творческое вдохновение B.Howard в Баку закрепил и студийной работой. Артист поработал на местной студии “Promix“, где записал новый хит, который скоро будет презентован.

Напомним также, что в Киеве выступит группа Slaves. Подробнее о выступлении узнайте по ссылке.