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Бейонсе угодила в скандал из-за возмутительного отношения к подчиненным

Комментариев: 2
Поклонников поп-дивы Бейонсе шокировало расследование британского таблоида The Sun.
Бейонсе угодила в скандал из-за возмутительного отношения к подчиненным
Бейонсе угодила в скандал из-за возмутительного отношения к подчиненным
instagram.com/beyonce

Американская певица Бейонсе угодила в скандал из-за своего бренда одежды Ivy Park.

Как пишет издание The Sun, на фабрике на Шри-Ланке, где производят продукцию для бренда, в 2017 году женщины работали в нечеловеческих условиях.

Они жили в бараках, где нет ни кухни, ни даже отдельных душевых комнат - работницы вынуждены были мыться вместе с работниками-мужчинами. По ночам в бараках действовал комендантский час. При таких жутких условиях женщинам платили 64 цента в час.

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Примечательно, что со дня основания Ivy Park, cовместный лейбл Бейонсе и британского бренда Topshop, позиционирует себя как проект, призванный “вдохновлять женщин на принятие своего тела и непрерывное совершенствование“.

Компанию обвинили в нарушении прав человека, однако пресс-служба бренда перевела стрелки на владельцев фабрики:

Мы рассчитываем на то, что наши поставщики примут во внимание наши стандарты трудовых отношений. Ivy Park придерживаются строгих этических норм ведения бизнеса. Мы гордимся высокими стандартами в плане контроля и аудита фабрик и поставщиков, с которыми мы тесно сотрудничаем и от которых требуем соблюдения наших условий.

Изменились ли как-то условия труда на фабрике на Шри-Ланке, пока что нигде не сообщается. 

Напомним, ранее Бейонсе дала откровенное интервью изданию Vogue. Артистка призналась, что чуть не умерла при родах, а также рассказала о принятии себя. Прочитать его можно здесь.

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Теги: Бейонсе, Ivy Park, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.08.2018, 12:40
Оценка:  0
гость
при чем здесь Бейонсе? Она лично приказал всех поселить в барак и не выпускать? и какое отношение этот скандал имеет к ней?
Oleg_Diachenko    09.08.2018, 12:34
Оценка:  0
Oleg_Diachenko
Работнику платят 64 цента, а одежку потом продают как будто работникам платят 10 баксов в час. И разводят руками: а откуда такая прибыль?
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