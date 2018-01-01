Меган Маркл отказалась идти на церемонию "Эмми"
Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась от предложения посетить церемонию вручения премии "Эмми", которая является аналогом премии "Оскар", только для телевидения.
Читай также: В королевской семье забили тревогу из-за отца Меган Маркл
Как передает The Sun, руководство телевизионной сети NBC пригласило на церемонию Меган Маркл, которая ранее снималась в сериале "Форс-мажоры", с мужем принцем Гарри, однако она отказалась:
Мы надеялись, что Меган примет участие и это будет прощание с поклонниками и коллегами по Форс-мажорам. Руководство сериала и NBC предложили Гарри и ей отпраздновать вместе с самыми большими звездами, встретиться с ее друзьями из мира шоу-бизнеса.
Предположительно, Меган отказалась принять приглашение и быть специальным гостем на "Эмми", так как после свадьбы с принцем вступила в королевскую жизнь и обязанности. К тому же, еще после помолвки она объявила, что завершает актерскую карьеру.
Напомним, фильм с Джонни Деппом в главной роли сняли с проката. Что послужило причиной такого резкого решения, читайте здесь.
Полная версия правил