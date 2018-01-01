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Меган Маркл отказалась идти на церемонию "Эмми"

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл была номинирована на "Эмми" как "Лучшая актриса второго плана".
Меган Маркл отказалась идти на церемонию "Эмми"
Меган Маркл отказалась идти на церемонию "Эмми"
GettyImages.com

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась от предложения посетить церемонию вручения премии "Эмми", которая является аналогом премии "Оскар", только для телевидения.

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Как передает The Sun, руководство телевизионной сети NBC пригласило на церемонию Меган Маркл, которая ранее снималась в сериале "Форс-мажоры", с мужем принцем Гарри, однако она отказалась:

Мы надеялись, что Меган примет участие и это будет прощание с поклонниками и коллегами по Форс-мажорам. Руководство сериала и NBC предложили Гарри и ей отпраздновать вместе с самыми большими звездами, встретиться с ее друзьями из мира шоу-бизнеса.

Предположительно, Меган отказалась принять приглашение и быть специальным гостем на "Эмми", так как после свадьбы с принцем вступила в королевскую жизнь и обязанности. К тому же, еще после помолвки она объявила, что завершает актерскую карьеру.

Напомним, фильм с Джонни Деппом в главной роли сняли с проката. Что послужило причиной такого резкого решения, читайте здесь.

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Теги: Меган Маркл, Эмми, новости, шоу-биз
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