Проблемы с репутацией: фильм с Джонни Деппом сняли с проката

Премьера фильма "Город лжи" с Джонни Деппом в главной роли должна была состояться в сентябре.

Фильм “Город лжи“, одну из главных ролей в котором сыграл Джонни Депп, сняли с проката в США.

Западные СМИ связывают такое неожиданное решение с проблемной репутацией звезды Голливуда.

Планировалось, что премьера киноленты состоится в США 7 сентября. Однако за месяц до этой даты ленту сняли с проката. Свои действия авторы фильма никак не прокомментировали, однако вероятно такое резкое решение связано с проблемной репутацией Джонни Деппа, исполнителя одной из главных ролей в фильме.

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В последнее время поведение Деппа поддается жесткой критике. Среди последних скандалов - судебный иск, который против актера подал экс-менеджер из локаций “Города лжи“ Грег Брукс. По словам мужчины, Джонни Депп избил его на съемочной площадке.

Ранее бывшая жена актера Эмбер Херд обвиняла Деппа в домашнем насилии.

Как пишет The Hollywood Reporter, столь плохая репутация Деппа, которая в последние месяцы только ухудшилась, “сделает публичное рекламную кампанию “Города лжи“ очень тяжелой“.

“Город лжи“ - британско-американская лента режиссера Брэда Фурмана. Фильм посвящен истории расследования убийства известных рэпперов Тупака Шакура и Кристофера Джорджа Уоллеса, известного как The Notorious B.I.G.

Напомним, на днях французского актера Семи Насери избили в Москве. О причине инцидента читайте здесь.