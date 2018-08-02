В королевской семье забили тревогу из-за отца Меган Маркл

Отец герцогини Сассекской наделал шума своими скандальными заявлениями.

Королевская семья забила тревогу из-за скандальных заявлений отца герцогини Сассекской Меган Маркл.

Как сообщили Daily Mail близкие к Кенсингтонскому дворцу источники, в дело готова вмешаться королева Елизавета II:

Если это продолжится, думаю, королева вмешается и разберется в происходящем.

Во дворце даже прошло несколько встреч, на которых обсуждались возможные пути решения проблемы. Пока там рассматривают три варианта.

Первый предполагает, что Меган сама встретится с отцом и попробует обо всем с ним договориться. Второй — что вместо Меган это сделает посредник. Ну а третий вариант для нее может оказаться самым сложным, но в то же время самым эффективным — ей просто стоит вообще прекратить с ним какое-либо общение в надежде на то, что он остановится.

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Меган же, по словам инсайдера, "глубоко ранена" тем, что ситуация только усугубляется. Большую поддержку ей оказывает Кейт Миддлтон, которая, несмотря на занятость, находит время для своей невестки и старается видеться с ней хотя бы раз в неделю.

Отметим, что после свадьбы Меган Маркл ее отец начал давать скандальные интервью за деньги, в которых оскорблял новых родственников герцогини.

Напомним, ранее украинская певица Анна Седокова сделала откровенное заявление о своем одиночестве.