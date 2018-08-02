"Полтора месяца без обниманий": Седокова пожаловалась на одиночество

Украинская певица Анна Седокова призналась о том, что творится в ее личной жизни.

Бывшая участница поп-коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что уже более месяца не состоит в романтических отношениях.

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Артистка опубликовала откровенный пост в своем Instagram-аккаунте, в котором призналась, что ей очень не хватает мужской заботы:

Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Везде. Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась. А если ещё и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить еще пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два? Мама. Спасите-помогите.

По словам Анны, все ее отношения стремительно переходили в другие, и она никогда не была одинока:

Так вот она старость? Или это та самая мудрость? И не нужно мне, пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, ха-ха мол, доигралась. Никто с тобой не хочет. Хочет-то хочет. Я не хочу. Не милы мне все и не хочется просто так...

Седокова также перечислила плюсы романтических отношений:

Что может быть лучше, чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи. А потом секс всю ночь. И еда, и сериальчик. А потом опять секс. И спать обнявшись... Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом. А что, если я целоваться разлучилась? Вообщем . Если верить в теорию визуализации желаний, Инстаграм, можно мне, пожалуйста, парня ? Я честно буду себя вести хорошо. В этот раз)

Напомним, ранее американская певица Дженнифер Лопес призналась, помолвлена ли она.