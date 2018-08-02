"Полтора месяца без обниманий": Седокова пожаловалась на одиночество
Бывшая участница поп-коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что уже более месяца не состоит в романтических отношениях.
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Артистка опубликовала откровенный пост в своем Instagram-аккаунте, в котором призналась, что ей очень не хватает мужской заботы:
Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Везде. Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась. А если ещё и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить еще пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два? Мама. Спасите-помогите.
По словам Анны, все ее отношения стремительно переходили в другие, и она никогда не была одинока:
Так вот она старость? Или это та самая мудрость? И не нужно мне, пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, ха-ха мол, доигралась. Никто с тобой не хочет. Хочет-то хочет. Я не хочу. Не милы мне все и не хочется просто так...
Седокова также перечислила плюсы романтических отношений:
Что может быть лучше, чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи. А потом секс всю ночь. И еда, и сериальчик. А потом опять секс. И спать обнявшись... Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом. А что, если я целоваться разлучилась? Вообщем . Если верить в теорию визуализации желаний, Инстаграм, можно мне, пожалуйста, парня ? Я честно буду себя вести хорошо. В этот раз)
Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Везде. Даже в музыке, вот посмотрите эта тенденция? Никогда так не были популярны дуэты, а сейчас что ни песня, то вместе 😭😭😭 Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась, а если ещё и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить ещё пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два??? Мама. Спасите, помогите. Я никогда не думала, что махая головою на грустные рассказы девочек о том, что у них пол года никого нет, я как-то этим проникнусь 😫 У меня всегда кто-то есть. Был. Из одних отношений я стремительно перемешалась в другие, а сейчас что? Так вот она старость ? Или это та самая мудрость? И не нужно мне, пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, хаха мол, доигралась. Никто с тобой не хочет. Хочет, то хочет. Я не хочу. Ни милы мне все и не хочется просто так... И что получается, может это меня так верности учат? Воздержанию? Преобразовываю свою энергию, в что-то лучшее? Но что может быть лучше , чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи, а потом секс всю ночь. И еда 🍝🥞🍕 И 🍾🍸🍸🥂🍷 И сериальчик, а потом опять секс. И спать обнявшись... Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом . А что если я целоваться разлучилас ??? Вообщем, если верить в теорию визуализации желаний ю, Инстаграм, можно мне, пожалуйста, парня? Я честно буду себя вести хорошо. В этот раз)
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