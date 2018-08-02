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Женский портал
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"Полтора месяца без обниманий": Седокова пожаловалась на одиночество

Комментариев: 3
Украинская певица Анна Седокова призналась о том, что творится в ее личной жизни.
Анна Седокова пожалавалась на одиночество
Анна Седокова пожалавалась на одиночество
instagram.com/annasedokova

Бывшая участница поп-коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что уже более месяца не состоит в романтических отношениях.

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Артистка опубликовала откровенный пост в своем Instagram-аккаунте, в котором призналась, что ей очень не хватает мужской заботы:

Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Везде. Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась. А если ещё и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить еще пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два? Мама. Спасите-помогите.

По словам Анны, все ее отношения стремительно переходили в другие, и она никогда не была одинока:

Так вот она старость? Или это та самая мудрость? И не нужно мне, пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, ха-ха мол, доигралась. Никто с тобой не хочет. Хочет-то хочет. Я не хочу. Не милы мне все и не хочется просто так...

Седокова также перечислила плюсы романтических отношений:

Что может быть лучше, чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи. А потом секс всю ночь. И еда, и сериальчик. А потом опять секс. И спать обнявшись... Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом. А что, если я целоваться разлучилась? Вообщем . Если верить в теорию визуализации желаний, Инстаграм, можно мне, пожалуйста, парня ? Я честно буду себя вести хорошо. В этот раз)

 

Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Везде. Даже в музыке, вот посмотрите эта тенденция? Никогда так не были популярны дуэты, а сейчас что ни песня, то вместе 😭😭😭 Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась, а если ещё и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить ещё пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два??? Мама. Спасите, помогите. Я никогда не думала, что махая головою на грустные рассказы девочек о том, что у них пол года никого нет, я как-то этим проникнусь 😫 У меня всегда кто-то есть. Был. Из одних отношений я стремительно перемешалась в другие, а сейчас что? Так вот она старость ? Или это та самая мудрость? И не нужно мне, пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, хаха мол, доигралась. Никто с тобой не хочет. Хочет, то хочет. Я не хочу. Ни милы мне все и не хочется просто так... И что получается, может это меня так верности учат? Воздержанию? Преобразовываю свою энергию, в что-то лучшее? Но что может быть лучше , чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи, а потом секс всю ночь. И еда 🍝🥞🍕 И 🍾🍸🍸🥂🍷 И сериальчик, а потом опять секс. И спать обнявшись... Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом . А что если я целоваться разлучилас ??? Вообщем, если верить в теорию визуализации желаний ю, Инстаграм, можно мне, пожалуйста, парня? Я честно буду себя вести хорошо. В этот раз)

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

 

Напомним, ранее американская певица Дженнифер Лопес призналась, помолвлена ли она.

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Теги: Анна Седокова, новости, шоу-биз
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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  02.08.2018, 15:02
Оценка:  0
pусский
Аньку в сраньку! И никогда не прощу Анькину вонючую сраньку...
гость  (аноним)  02.08.2018, 14:32
Оценка:  +1
гость
написала бы просто - "полтора месяца не сосала ..уй"
гость  (аноним)  02.08.2018, 14:31
Оценка:  +1
гость
Эпический писец... Когда бм перестанет про эту оторву писать. 40 лет скоро - мозгов как у ракушки. Нет парня - поедь в Гарлем, там все твои мечты осуществятся, и в сериальчике снимут, правда, в специфическом. В Гарлеме парни на любой вкус, как раз для таких нецелованных.
гость  (аноним)  02.08.2018, 14:24
Оценка:  +1
гость
пусть уже какой-то конь ей матку порвет чтоб не плодилась больше. Больная на голову
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