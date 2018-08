Дженнифер Лопес раскрыла правду о своей "помолвке"

Американская певица Дженнифер Лопес рассказала о своих отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом.

Недавно в сети появилась информация о том, что певица и актриса Дженнифер Лопес обручилась со своим возлюбленным - бейсболистом Алексом Родригесом.

Читай также: 49-летняя Дженнифер Лопес впечатлила фигурой в микро-бикини

К такому выводу поклонники артистки пришли, увидев на ее руке кольцо, похожее на обручальное. Однако сама Дженнифер в радиоэфире шоу Cubby and Carolina in the Morning опровергла эту информацию:

Мы не помолвлены.

Судя по всему, Лопес и ее возлюбленный не спешат связывать себя узами брака - их обоих устраивают нынешние отношения:

Мы прекрасно дополняем друг друга. У обоих есть дети, и они отлично ладят.

Напомним, ранее российский певец Влад Топалов публично признался в любви своей невесте - украинской ведущей Регине Тодоренко.