Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дженнифер Лопес раскрыла правду о своей "помолвке"

Комментариев: 0
Американская певица Дженнифер Лопес рассказала о своих отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом.
Дженнифер Лопес раскрыла правду о своей "помолвке"
Дженнифер Лопес раскрыла правду о своей "помолвке"
instagram.com/jlo

Недавно в сети появилась информация о том, что певица и актриса Дженнифер Лопес обручилась со своим возлюбленным - бейсболистом Алексом Родригесом.

Читай также: 49-летняя Дженнифер Лопес впечатлила фигурой в микро-бикини

К такому выводу поклонники артистки пришли, увидев на ее руке кольцо, похожее на обручальное. Однако сама Дженнифер в радиоэфире шоу Cubby and Carolina in the Morning опровергла эту информацию:

Мы не помолвлены.

Судя по всему, Лопес и ее возлюбленный не спешат связывать себя узами брака - их обоих устраивают нынешние отношения:

Мы прекрасно дополняем друг друга. У обоих есть дети, и они отлично ладят.

Напомним, ранее российский певец Влад Топалов публично признался в любви своей невесте - украинской ведущей Регине Тодоренко.

Поделись:
Теги: Дженнифер Лопес, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь