Дженнифер Лопес раскрыла правду о своей "помолвке"
Американская певица Дженнифер Лопес рассказала о своих отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом.
Недавно в сети появилась информация о том, что певица и актриса Дженнифер Лопес обручилась со своим возлюбленным - бейсболистом Алексом Родригесом.
Читай также: 49-летняя Дженнифер Лопес впечатлила фигурой в микро-бикини
К такому выводу поклонники артистки пришли, увидев на ее руке кольцо, похожее на обручальное. Однако сама Дженнифер в радиоэфире шоу Cubby and Carolina in the Morning опровергла эту информацию:
Мы не помолвлены.
Судя по всему, Лопес и ее возлюбленный не спешат связывать себя узами брака - их обоих устраивают нынешние отношения:
Мы прекрасно дополняем друг друга. У обоих есть дети, и они отлично ладят.
Напомним, ранее российский певец Влад Топалов публично признался в любви своей невесте - украинской ведущей Регине Тодоренко.
Полная версия правил