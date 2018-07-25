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49-летняя Дженнифер Лопес впечатлила фигурой в микро-бикини

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как праздновала день рождения.
Дженнифер Лопес впечатлила фигурой в микро-бикини
Дженнифер Лопес впечатлила фигурой в микро-бикини
instagram.com/jlo

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес, которой на днях исполнилось 49 лет, впечатлила стройной фигурой.

В своем Instagram-аккаунте артистка показала, как отпраздновала день рождения. На снимках Дженнифер позирует в черном микро-бикини, которое подчеркивает ее идеальные формы.

Несмотря на возраст может похвастаться накачанным прессом и подтянутым телом, которому могут позавидовать многие женщины.

 

Current birthday situation... yup photo credit : @lacarba

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Island vibezzz... 🏝 #vacaciones

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Поклонники пришли в восторг от внешности Лопес и недоумевают, как ей удается постоянно выглядеть так потрясающе:

Ты вампир? Как тебе удается оставаться такой молодой и красивой?

Напомним, эпатажная певица Леди Гага устроила откровенную фотосессию в океане. Пикантные снимки можно посмотреть здесь.

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Теги: Дженнифер Лопес, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
петенька  (аноним)  27.07.2018, 12:54
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петенька
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