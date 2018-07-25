49-летняя Дженнифер Лопес впечатлила фигурой в микро-бикини
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как праздновала день рождения.
Известная певица и актриса Дженнифер Лопес, которой на днях исполнилось 49 лет, впечатлила стройной фигурой.
В своем Instagram-аккаунте артистка показала, как отпраздновала день рождения. На снимках Дженнифер позирует в черном микро-бикини, которое подчеркивает ее идеальные формы.
Несмотря на возраст может похвастаться накачанным прессом и подтянутым телом, которому могут позавидовать многие женщины.
Поклонники пришли в восторг от внешности Лопес и недоумевают, как ей удается постоянно выглядеть так потрясающе:
Ты вампир? Как тебе удается оставаться такой молодой и красивой?
Напомним, эпатажная певица Леди Гага устроила откровенную фотосессию в океане. Пикантные снимки можно посмотреть здесь.
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