49-летняя Дженнифер Лопес впечатлила фигурой в микро-бикини

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как праздновала день рождения.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес, которой на днях исполнилось 49 лет, впечатлила стройной фигурой.

В своем Instagram-аккаунте артистка показала, как отпраздновала день рождения. На снимках Дженнифер позирует в черном микро-бикини, которое подчеркивает ее идеальные формы.

Несмотря на возраст может похвастаться накачанным прессом и подтянутым телом, которому могут позавидовать многие женщины.

Поклонники пришли в восторг от внешности Лопес и недоумевают, как ей удается постоянно выглядеть так потрясающе:

Ты вампир? Как тебе удается оставаться такой молодой и красивой?

Напомним, эпатажная певица Леди Гага устроила откровенную фотосессию в океане. Пикантные снимки можно посмотреть здесь.