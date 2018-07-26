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Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане

Комментариев: 2
Эпатажная певица Леди Гага позировала полуголой на берегу океана в Малибу.
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
кадр из видео

Всемирно известная артистка Леди Гага в очередной раз поразила фанатов откровенной выходкой.

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Так, певица в бикини и прозрачном платье устроила откровенную фотосессию на берегу океана в Малибу. Пикантные снимки были опубликованы изданием The Sun.

Из-за воды прозрачный наряд Леди Гаги буквально приклеился к ее телу, поэтому поклонники могут разглядеть тело артистки. К тому же, фотографировалась она в достаточно откровенных позах.

Напомним, ранее 51-летняя актриса Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа.

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Теги: Леди Гага, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  26.07.2018, 18:20
Оценка:  0
pусский
А что, смачный жопец, можно и запердолить, леди Гага не заметит, она привыкла...
гость  (аноним)  26.07.2018, 18:16
Оценка:  0
гость
Тоже мне, фотосессия. Сейчас "cиcькaми и пиcькaми" никого не удивишь.
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