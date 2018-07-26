Эпатажная певица Леди Гага позировала полуголой на берегу океана в Малибу.

Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане кадр из видео

Всемирно известная артистка Леди Гага в очередной раз поразила фанатов откровенной выходкой.

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Так, певица в бикини и прозрачном платье устроила откровенную фотосессию на берегу океана в Малибу. Пикантные снимки были опубликованы изданием The Sun.

Из-за воды прозрачный наряд Леди Гаги буквально приклеился к ее телу, поэтому поклонники могут разглядеть тело артистки. К тому же, фотографировалась она в достаточно откровенных позах.

Напомним, ранее 51-летняя актриса Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа.