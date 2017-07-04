Дженнифер Лопес - 49: горячие фото певицы

Американская певица Дженнифер Лопес поражает красотой и стройностью, несмотря на свой возраст.

Во вторник, 24 июля, исполнительница Дженнифер Лопес отмечает свое 49-летие.

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Она является не только певицей, но и актрисой, танцовщицей, модельером и продюсером. При этом возраст совершенно не повлиял на горячую американку - сложно поверить в то, что вскоре Джей Ло исполнится 50 лет, а ее стройной фигуре может позавидовать каждая.

В честь дня рождения артистки Ivona предлагает посмотреть ее самые яркие фотографии:

#ALLIHAVE #VEGASNIGHTS 💃🏽 Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 8 Апр 2018 в 1:00 PDT

🍸 Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 4 Мар 2018 в 5:32 PST

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских сняла соблазнительное видео в белье.