Дженнифер Лопес - 49: горячие фото певицы
Американская певица Дженнифер Лопес поражает красотой и стройностью, несмотря на свой возраст.
Во вторник, 24 июля, исполнительница Дженнифер Лопес отмечает свое 49-летие.
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Она является не только певицей, но и актрисой, танцовщицей, модельером и продюсером. При этом возраст совершенно не повлиял на горячую американку - сложно поверить в то, что вскоре Джей Ло исполнится 50 лет, а ее стройной фигуре может позавидовать каждая.
В честь дня рождения артистки Ivona предлагает посмотреть ее самые яркие фотографии:
Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских сняла соблазнительное видео в белье.
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