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Дженнифер Лопес - 49: горячие фото певицы

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Американская певица Дженнифер Лопес поражает красотой и стройностью, несмотря на свой возраст.
Дженнифер Лопес исполнилось 49 лет
Дженнифер Лопес исполнилось 49 лет
instagram.com/jlo

Во вторник, 24 июля, исполнительница Дженнифер Лопес отмечает свое 49-летие.

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Она является не только певицей, но и актрисой, танцовщицей, модельером и продюсером. При этом возраст совершенно не повлиял на горячую американку - сложно поверить в то, что вскоре Джей Ло исполнится 50 лет, а ее стройной фигуре может позавидовать каждая.

В честь дня рождения артистки Ivona предлагает посмотреть ее самые яркие фотографии:

 

Taking the stage at #time100gala #ifyouhadmylove💙

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

 

#ALLIHAVE #VEGASNIGHTS 💃🏽

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

 

🍸

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

 

Last nights show... #redhot #Vegas #ALLIHAVE

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских сняла соблазнительное видео в белье.

 

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Теги: Дженнифер Лопес, новости, фото, шоу-биз
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