Влад Топалов публично признался в любви Регине Тодоренко

Российский певец Влад Топалов рассказал о своих чувствах к невесте - украинской ведущей Регине Тодоренко.

Исполнитель Влад Топалов публично признался в любви своей невесте - экс-ведущей шоу "Орла и Решка" Регине Тодоренко.

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Пара долго скрывала свой роман, однако недавно стало известно, что певец сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Теперь они не боятся публиковать общие фотографии и публично говорить о своих чувствах.

Так, Топалов в своем Instagram-аккаунте опубликовал селфи с Региной, которое подписал строчкой из легендарной песни Селин Дион:

Энд аааааааааааааааааИааааааааааааай вилл олвейс лав юююююююю, ууууууууууууу

В переводе это означает "Я буду любить тебя всегда".

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