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Влад Топалов публично признался в любви Регине Тодоренко

Комментариев: 1
Российский певец Влад Топалов рассказал о своих чувствах к невесте - украинской ведущей Регине Тодоренко.
Влад Топалов публично признался в любви Регине Тодоренко
Влад Топалов публично признался в любви Регине Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko

Исполнитель Влад Топалов публично признался в любви своей невесте - экс-ведущей шоу "Орла и Решка" Регине Тодоренко.

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Пара долго скрывала свой роман, однако недавно стало известно, что певец сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Теперь они не боятся публиковать общие фотографии и публично говорить о своих чувствах.

Так, Топалов в своем Instagram-аккаунте опубликовал селфи с Региной, которое подписал строчкой из легендарной песни Селин Дион:

Энд аааааааааааааааааИааааааааааааай вилл олвейс лав юююююююю, ууууууууууууу 

В переводе это означает "Я буду любить тебя всегда".

 

Напомним, легендарный актер Арнольд Шварценеггер скоро прилетит в Украину. Подробности читайте здесь.

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Теги: Влад Топалов, Регина Тодоренко, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  01.08.2018, 17:47
Оценка:  0
pусский
Топалов нарик и педик, да и сама Регинка знатная поебушка, а потом скажут - в России все семьи такие, как тут не беспокоиться об имидже страны?!
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