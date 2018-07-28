Влад Топалов публично признался в любви Регине Тодоренко
Исполнитель Влад Топалов публично признался в любви своей невесте - экс-ведущей шоу "Орла и Решка" Регине Тодоренко.
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Пара долго скрывала свой роман, однако недавно стало известно, что певец сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Теперь они не боятся публиковать общие фотографии и публично говорить о своих чувствах.
Так, Топалов в своем Instagram-аккаунте опубликовал селфи с Региной, которое подписал строчкой из легендарной песни Селин Дион:
Энд аааааааааааааааааИааааааааааааай вилл олвейс лав юююююююю, ууууууууууууу
В переводе это означает "Я буду любить тебя всегда".
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