Регина Тодоренко призналась в неожиданной фобии

Украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала, как боролась со страшным страхом.

Экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко, которая недавно подтвердила слухи о романе с российским певцом Владом Топаловым, страдала страхом воды.

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Поначалу в это сложно поверить, ведь съемки тревел-шоу, которое вела Регина, иногда были достаточно экстремальными и включали в себя сцены в водоемах. Оказалось, что для успешной работы Тодоренко пришлось бороться со своей фобией:

Когда-то у меня был жуткий страх воды. Я не могла нырнуть под воду, некомфортно себя чувствовала, когда под ногами не ощущала дна, прыгнуть рыбкой в воду - это вообще высший пилотаж. Откуда берется этот страх? По долгу моей экстремальной службы пришлось все-таки во время путешествий пересилить себя и нырять с аквалангом, с маской и трубкой (иногда без трубки - free diving), порой плавать с акулами, дельфинами и т.д. И как же я рада, что переборола этот дурацкий страх, а ведь могла же лишить себя самых ярких приключений в жизни.

По словам ведущей, она продолжила борьбу со страхом, занявшись серфингом:

Чтоб совсем чувствовать себя как рыба в воде, решила заняться серфингом - месило меня знатно, как в стиральной машинке, но я радовалась и этой маленькой победе. Теперь хочу получить сертификат дайвера, чтоб совсем позабыть о страхе воды!

Напомним, украинская группа "Океан Ельзи" создала официальную страницу в Instagram.