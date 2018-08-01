Арнольд Шварценеггер прилетит в Украину

Американского актера Арнольда Шварценеггера пригласил в гости мэр Киева Виталий Кличко.

Знаменитый актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в скором времени посетит Украину.

Об этом в эфире “Сніданку з 1+1“ сообщил мэр столицы Виталий Кличко:

Я позавчера говорил по Skype со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев. Я его пригласил. Это действительно звезда мировая, бывший губернатор штата Калифорния.

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Виталий Кличко убежден, что Шварценеггер даст ему несколько советов, а также просто ознакомится “с одним из красивейших городов мира“.

Напомним, ранее похудевшая на 20 кг украинская певица Настя Каменских рассказала, как поддерживает форму.