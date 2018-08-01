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Арнольд Шварценеггер прилетит в Украину

Комментариев: 3
Американского актера Арнольда Шварценеггера пригласил в гости мэр Киева Виталий Кличко.
Арнольд Шварценеггер прилетит в Украину
Арнольд Шварценеггер прилетит в Украину
The Star

Знаменитый актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в скором времени посетит Украину.

Об этом в эфире “Сніданку з 1+1“ сообщил мэр столицы Виталий Кличко:

Я позавчера говорил по Skype со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев. Я его пригласил. Это действительно звезда мировая, бывший губернатор штата Калифорния. 

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Виталий Кличко убежден, что Шварценеггер даст ему несколько советов, а также просто ознакомится “с одним из красивейших городов мира“.

Напомним, ранее похудевшая на 20 кг украинская певица Настя Каменских рассказала, как поддерживает форму.

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Теги: Арнольд Шварценеггер, Виталий Кличко, новости, видео, шоу-биз
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  01.08.2018, 15:41
Оценка:  0
гость
Бывшим.
Зигмунд  (аноним)  01.08.2018, 15:33
Оценка:  0
Зигмунд
Ну про залупу тебе русский наверно виднее. Вы после 2014 года только её и видите с стороны Запада и Украины.
pусский  (аноним)  01.08.2018, 15:16
Оценка:  0
pусский
А что ему делать в Украдине, любоваться на мэра-дебила? Нихуя он не прилетит, только залупой помашет по дороге в Москву, гы-гы-гы!
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