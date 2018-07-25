Регина Тодоренко выходит замуж

Украинская ведущая Регина Тодоренко похвасталась обручальным кольцом.

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко получила предложение руки и сердца от российского певца Влада Топалова.

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Влюбленные опубликовали в своих Instagram-аккаунтах снимки из отдыха во Франции, на которых они целуются. При этом на безымянном пальце Регины сверкает обручальное кольцо.

Тодоренко при этом добавила:

Согласна!

То, что речь идет о предложении и возлюбленные действительно решили пожениться, подтвердила и PR-директор Регины Екатерина Примина:

ОФИЦИАЛЬНО: Регина Тодоренко сказала “ДА!“

К слову, лишь не так давно Тодоренко подтвердила слухи о романе с Топаловым, которые распространялись в прессе еще с зимы. Некоторые даже поговаривают, что ведущая уже ждет ребенка от избранника.

Напомним,