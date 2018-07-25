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Регина Тодоренко выходит замуж

Комментариев: 3
Украинская ведущая Регина Тодоренко похвасталась обручальным кольцом.
Регина Тодоренко выходит замуж
Регина Тодоренко выходит замуж
instagram.com/reginatodorenko

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко получила предложение руки и сердца от российского певца Влада Топалова.

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Влюбленные опубликовали в своих Instagram-аккаунтах снимки из отдыха во Франции, на которых они целуются. При этом на безымянном пальце Регины сверкает обручальное кольцо.

Тодоренко при этом добавила:

Согласна!

 

@vladtopalovofficial , Согласна!!! ❤️

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

 

То, что речь идет о предложении и возлюбленные действительно решили пожениться, подтвердила и PR-директор Регины Екатерина Примина:

ОФИЦИАЛЬНО: Регина Тодоренко сказала “ДА!“

К слову, лишь не так давно Тодоренко подтвердила слухи о романе с Топаловым, которые распространялись в прессе еще с зимы. Некоторые даже поговаривают, что ведущая уже ждет ребенка от избранника.

Напомним,  

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.07.2018, 17:38
Оценка:  +1
гость
Как так то? Он же заднеприводной! Или он как Кристина Ронялда, для публики рисуется?
ВоблаВологда  (аноним)  25.07.2018, 17:24
Оценка:  +2
ВоблаВологда
Ему жена без надобности)))). Парень дает с заднего двора, это давно известно)))).
гость  (аноним)  25.07.2018, 17:12
Оценка:  +1
гость
Наверное, и женились только для того, чтобы фотку в инстаграм выложить
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