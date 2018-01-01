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OLEYNIK показал горячие кадры из клипа «Любишь другого»

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По фрагментам из будущего видеоролика видно, что он будет изобиловать откровенными сценами.
OLEYNIK снимает новый видеоклип
OLEYNIK снимает новый видеоклип
пресс-служба

В новом видео украинский певец OLEYNIK  обратился к своим прошлым отношениям. Они и сформировали его мировоззрение:

Чем ломать голову над перспективами отношений, проживай момент «здесь и сейчас» на все сто, будь спонтанным. Помогай расти тем, кого любишь, но не сливайся воедино, теряя себя. Не требуй любви, как инфантил-эгоист, а делись искренностью сам.

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Из первых кадров очевидно, что видео изобилует откровенными сценами из жизни влюбленной пары.  В основе — история сиюминутного увлечения, которое оставляет после себя безответную любовь и пустоту, если ты потерял себя.

Кадр со съемок нового клипа OLEYNIK
Кадр со съемок нового клипа OLEYNIK
пресс-служба

Название трека, над саундом которого работал Sinegull Production, подразумевает существование любовного треугольника. Однако со слов режиссеров Дениса Манохи и Максима Шелковникова, видео будет наполнено символизмом и метафорами:  здесь не будет третьего персонажа, а роль девушки главного героя исполнила украинская модель Аня Проничкина. Этот прием оставляет зрителю пространство для размышлений.

Посмотреть тизер будущего клипа модно посмотреть здесь:

Напомним также, что Денис Реконвальд выступил на легендарном фестивале “Славянский Базар” в Витебске. Подробнее по ссылке.

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Теги: oleynik, oleynik 2018, новости, новый клип, тизер, видео, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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