OLEYNIK показал горячие кадры из клипа «Любишь другого»

По фрагментам из будущего видеоролика видно, что он будет изобиловать откровенными сценами.

В новом видео украинский певец OLEYNIK обратился к своим прошлым отношениям. Они и сформировали его мировоззрение:

Чем ломать голову над перспективами отношений, проживай момент «здесь и сейчас» на все сто, будь спонтанным. Помогай расти тем, кого любишь, но не сливайся воедино, теряя себя. Не требуй любви, как инфантил-эгоист, а делись искренностью сам.

Читайте также: "Дарья киллер": Астафьева повторила образ из культового фильма 90-х

Из первых кадров очевидно, что видео изобилует откровенными сценами из жизни влюбленной пары. В основе — история сиюминутного увлечения, которое оставляет после себя безответную любовь и пустоту, если ты потерял себя.

Кадр со съемок нового клипа OLEYNIK пресс-служба

Название трека, над саундом которого работал Sinegull Production, подразумевает существование любовного треугольника. Однако со слов режиссеров Дениса Манохи и Максима Шелковникова, видео будет наполнено символизмом и метафорами: здесь не будет третьего персонажа, а роль девушки главного героя исполнила украинская модель Аня Проничкина. Этот прием оставляет зрителю пространство для размышлений.

Посмотреть тизер будущего клипа модно посмотреть здесь:

Напомним также, что Денис Реконвальд выступил на легендарном фестивале “Славянский Базар” в Витебске. Подробнее по ссылке.