Регина Тодоренко подтвердила слухи о романе с Владом Топаловым
Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко подтвердила слухи о своем романе с российским певцом Владом Топаловым.
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Несмотря на всю информацию об их отношениях, которая уж давно распространяется в прессе, ранее Регина нежно называла Влада “другом“ и не раскрывала правду об их отношениях. Однако недавно на странице в соцсети Instagram телеведущей появился пост, в котором она говорит о Топалове как о любящим ее мужчине и даже признается, что их номинировали в категории “Пара года“:
Важный вывод сегодняшнего торжества @glamour_russia: если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых сумасшедших начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит пора унести его домой с этой шумной тусовки, пока другие не обратили внимание!
А если честно, как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты, как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится ее достижениями, - это большое счастье! Ребят, будете голосовать за ПАРУ ГОДА 2018? (Мы, если что, номинированы)
Важный вывод сегодняшнего торжества @glamour_russia : если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых сумасшедших начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит пора унести его домой с этой шумной тусовки😆 , пока другие 💃🏻💃🏻💃🏻 не обратили внимание ! А если честно , как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится ее достижениями, - это большое счастье! Благодарю 🙏🏻 @vladtopalovofficial Mua&hair - @yanabuzychkina ❤️ Style - @irushairusha Dress - @alenaakhmadullina_store 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Shoes 👠- @gianvitorossi #женщинагодаglamour #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍 Ребят, будете голосовать за ПАРУ ГОДА 2018? (Мы, если что, номинированы😉)
К слову, свой день рождения Регина также праздновала с Топаловым. Пара отправилась в Лондон.
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