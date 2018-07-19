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Регина Тодоренко подтвердила слухи о романе с Владом Топаловым

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Украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, в каких отношениях состоит с певцом Владом Топаловым.
Регина Тодоренко подтвердила слухи о романе с Владом Топаловым
Регина Тодоренко подтвердила слухи о романе с Владом Топаловым
instagram.com/reginatodorenko

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко подтвердила слухи о своем романе с российским певцом Владом Топаловым.
 

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Несмотря на всю информацию об их отношениях, которая уж давно распространяется в прессе, ранее Регина нежно называла Влада “другом“ и не раскрывала правду об их отношениях. Однако недавно на странице в соцсети Instagram телеведущей появился пост, в котором она говорит о Топалове как о любящим ее мужчине и даже признается, что их номинировали в категории “Пара года“:

Важный вывод сегодняшнего торжества @glamour_russia: если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых сумасшедших начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит пора унести его домой с этой шумной тусовки, пока другие не обратили внимание! 
А если честно, как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты, как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится ее достижениями, - это большое счастье! Ребят, будете голосовать за ПАРУ ГОДА 2018? (Мы, если что, номинированы)

 

Важный вывод сегодняшнего торжества @glamour_russia : если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых сумасшедших начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит пора унести его домой с этой шумной тусовки😆 , пока другие 💃🏻💃🏻💃🏻 не обратили внимание ! А если честно , как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится ее достижениями, - это большое счастье! Благодарю 🙏🏻 @vladtopalovofficial Mua&hair - @yanabuzychkina ❤️ Style - @irushairusha Dress - @alenaakhmadullina_store 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Shoes 👠- @gianvitorossi #женщинагодаglamour #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍 Ребят, будете голосовать за ПАРУ ГОДА 2018? (Мы, если что, номинированы😉)

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

К слову, свой день рождения Регина также праздновала с Топаловым. Пара отправилась в Лондон.

Напомним, судья “Модель XL“ Богдан Юсипчук рассказал о своей первой любви.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.07.2018, 17:04
Оценка:  0
гость
Вообще то он был наркоманом. Она совсем больная ?
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