Регина Тодоренко подтвердила слухи о романе с Владом Топаловым

Украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, в каких отношениях состоит с певцом Владом Топаловым.

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко подтвердила слухи о своем романе с российским певцом Владом Топаловым.



Читай также: Регина Тодоренко рассказала о новом возлюбленном

Несмотря на всю информацию об их отношениях, которая уж давно распространяется в прессе, ранее Регина нежно называла Влада “другом“ и не раскрывала правду об их отношениях. Однако недавно на странице в соцсети Instagram телеведущей появился пост, в котором она говорит о Топалове как о любящим ее мужчине и даже признается, что их номинировали в категории “Пара года“:

Важный вывод сегодняшнего торжества @glamour_russia: если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых сумасшедших начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит пора унести его домой с этой шумной тусовки, пока другие не обратили внимание!

А если честно, как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты, как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится ее достижениями, - это большое счастье! Ребят, будете голосовать за ПАРУ ГОДА 2018? (Мы, если что, номинированы)

К слову, свой день рождения Регина также праздновала с Топаловым. Пара отправилась в Лондон.

Напомним, судья “Модель XL“ Богдан Юсипчук рассказал о своей первой любви.