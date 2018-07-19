Анна Седокова трогательно поздравила дочь, за которую полгода судилась

Украинская певица Анна Седокова празднует день рождения своей младшей дочери Моники.

Бывшая солистка поп-группы “ВИА Гра“ Анна Седокова трогательно поздравила с днем рождения младшую дочь Монику, борьба за опеку над которой длилась более чем полгода.

Малышке исполнилось семь лет, о чем певица сообщила своим подписчикам в Instagram-аккаунте:

7 лет назад в мою жизнь пришла невероятная девочка. Мы назвали ее Моника и точно знали, что ее жизнь будет наполнена любовью! А она научила любить! И никогда не сдаваться. Бороться за самое важное и никогда не вешать нос! И сейчас, пройдя самый трудный период в жизни, и обнимая ее, я понимаю, что Моника показала мне самый главный урок в жизни! ЛЮБОВЬ всегда побеждает! Злость , обиды, ревность, жадность. ЛЮБОВЬ всегда первостепенна!

С днем рождения, мой маленький цветочек! Я сделаю все, чтоб ты была счастлива и любима !

Пост артистка дополнила фотографией, на которой запечатлена еще во время беременности Моникой.

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С октября 2017 года Седокова судилась с бывшим мужем Максимом Чернявским за общую дочь Монику. Анне угрожали лишением родительских прав, однако в результате пара пришла к компромиссу. Моника будет учиться в США, однако каникулы проводить с мамой.

Напомним, на днях Анна Седокова впервые привезла в Киев сына Гектора.