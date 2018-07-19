Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анна Седокова трогательно поздравила дочь, за которую полгода судилась

Комментариев: 1
Украинская певица Анна Седокова празднует день рождения своей младшей дочери Моники.
Анна Седокова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Анна Седокова трогательно поздравила дочь с днем рождения
instagram.com/annasedokova

Бывшая солистка поп-группы “ВИА Гра“ Анна Седокова трогательно поздравила с днем рождения младшую дочь Монику, борьба за опеку над которой длилась более чем полгода.

Малышке исполнилось семь лет, о чем певица сообщила своим подписчикам в Instagram-аккаунте:

7 лет назад в мою жизнь пришла невероятная девочка. Мы назвали ее Моника и точно знали, что ее жизнь будет наполнена любовью! А она научила любить! И никогда не сдаваться. Бороться за самое важное и никогда не вешать нос! И сейчас, пройдя самый трудный период в жизни, и обнимая ее, я понимаю, что Моника показала мне самый главный урок в жизни! ЛЮБОВЬ всегда побеждает! Злость , обиды, ревность, жадность. ЛЮБОВЬ всегда первостепенна!
С днем рождения, мой маленький цветочек! Я сделаю все, чтоб ты была счастлива и любима !

Пост артистка дополнила фотографией, на которой запечатлена еще во время беременности Моникой. 

 

7 лет назад в мою жизнь пришла невероятная девочка. Мы назвали ее Моника и точно знали, что ее жизнь будет наполнена любовью! А она научила любить моя ! И никогда не сдаваться. Бороться за самое важное и никогда не вешать нос ! И сейчас, пройдя самый трудный период в жизни, и обнимая ее , я понимаю, что Моника показала мне самый главный урок в жизни ! ЛЮБОВЬ всегда побеждает !! Злость , обиды, ревность, жадность. ЛЮБОВЬ всегда первостепенна! С Днем Рождениям, мой маленький цветочек! Я сделаю все, чтоб ты была счастлива и любима !

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Читай также: Старшую дочь Седоковой втянули в грязный скандал

С октября 2017 года Седокова судилась с бывшим мужем Максимом Чернявским за общую дочь Монику. Анне угрожали лишением родительских прав, однако в результате пара пришла к компромиссу. Моника будет учиться в США, однако каникулы проводить с мамой.

Напомним, на днях Анна Седокова впервые привезла в Киев сына Гектора.

Поделись:
Теги: Анна Седокова, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.07.2018, 18:47
Оценка:  0
гость
бедная доця такую мамашу иметь позорище
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь