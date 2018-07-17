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Она не выдерживает прессинга, - отец Меган Маркл о ее жизни после свадьбы

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Отец жены принца Гарри Меган Томас Маркл дал интервью, в котором заявил, что напуган состоянием дочери.
Отец Меган Маркл напуган ее внешностью
Отец Меган Маркл напуган ее внешностью
GettyImages.com

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл поделился переживаниями касательно королевской жизни своей дочери.

Мужчина дал интервью изданию The Sun, в котором заявил, что заметил некоторые изменения во внешнем виде Меган.

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По мнению отца жены принца Гарри, она напугана и устала от огромного внимания со всех сторон. Это Томас углядел в улыбке дочери:

Все, что я вижу прямо сейчас: она очень напугана. Я вижу это в ее глазах, читаю по ее лицу и улыбке. Я наблюдал ее улыбку годами, и мне не нравится, какая у нее сейчас. Это даже не сценическая улыбка, это измученное лицо, и меня это беспокоит. Возможно, это результат нескольких неудачных дней, но я думаю, Меган испытывает сильнейший прессинг. Ей пришлось заплатить высокую цену за то, чтобы выйти замуж и стать членом этой семьи.


Томас также недоволен нарядом, в котором Меган появляется на оффициальных мероприятиях:

Меган теперь похожа на героиню какого-то старого фильма. Почему мы в 2018-м должны одеваться, как в 30-е, и закрывать колени? Я не виню Гарри или кого-то еще, они все придерживаются правил, которые просто бессмысленны.

Кроме того пожаловался отец Меган и на то, что потерял связь с дочерью после ее свадьбы с принцем Гарри:

Номер телефона, который я набираю, больше не работает. Я считаю, что нет связи с королевской семьей, ни одного адреса, на который я бы мог написать... Мое последнее сообщение ей было таким: “Я тебя люблю, скучаю и прошу прощения за все“. Я хочу быть дедушкой для ее будущего ребенка, я хочу быть рядом с ней и быть частью ее жизни.

Напомним, актриса Дженнифер Энистон заплатит бывшему мужу Джастину Теру 5 миллионов долларов за молчание.

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Теги: Меган Маркл, Томас Маркл, принц Гарри, новости
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гость  (аноним)  17.07.2018, 19:37
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