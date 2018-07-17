Она не выдерживает прессинга, - отец Меган Маркл о ее жизни после свадьбы

Отец жены принца Гарри Меган Томас Маркл дал интервью, в котором заявил, что напуган состоянием дочери.

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл поделился переживаниями касательно королевской жизни своей дочери.

Мужчина дал интервью изданию The Sun, в котором заявил, что заметил некоторые изменения во внешнем виде Меган.

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По мнению отца жены принца Гарри, она напугана и устала от огромного внимания со всех сторон. Это Томас углядел в улыбке дочери:

Все, что я вижу прямо сейчас: она очень напугана. Я вижу это в ее глазах, читаю по ее лицу и улыбке. Я наблюдал ее улыбку годами, и мне не нравится, какая у нее сейчас. Это даже не сценическая улыбка, это измученное лицо, и меня это беспокоит. Возможно, это результат нескольких неудачных дней, но я думаю, Меган испытывает сильнейший прессинг. Ей пришлось заплатить высокую цену за то, чтобы выйти замуж и стать членом этой семьи.



Томас также недоволен нарядом, в котором Меган появляется на оффициальных мероприятиях:

Меган теперь похожа на героиню какого-то старого фильма. Почему мы в 2018-м должны одеваться, как в 30-е, и закрывать колени? Я не виню Гарри или кого-то еще, они все придерживаются правил, которые просто бессмысленны.

Кроме того пожаловался отец Меган и на то, что потерял связь с дочерью после ее свадьбы с принцем Гарри:

Номер телефона, который я набираю, больше не работает. Я считаю, что нет связи с королевской семьей, ни одного адреса, на который я бы мог написать... Мое последнее сообщение ей было таким: “Я тебя люблю, скучаю и прошу прощения за все“. Я хочу быть дедушкой для ее будущего ребенка, я хочу быть рядом с ней и быть частью ее жизни.

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