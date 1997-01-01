Как принцесса Диана: брат Меган Маркл опасается за ее жизнь
Брат герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл-младший считает, что его сестре грозит опасность и попросил не допустить повторения трагедии, которая произошла с принцессой Дианой.
Он написал письмо королеве Елизавете II, в котором объяснил причину своих тревог. Об этом сообщает Radar Online, цитируя брата герцогини:
Меган – еще одна бомба замедленного действия, которая плевать хотела на королевский протокол. Мы боимся, что это закончится разбитым сердцем и несчастьем – вроде того, как это произошло с Дианой.
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Отметим, что принцесса Диана в свое время отказалась повиноваться королевским правилам. Не по душе они и американке Меган Маркл.
По словам Томаса, ранее Меган мечтала стать принцессой, как Диана:
Печально будет видеть, как мечта Мэг разобьется, если она потерпит неудачу на своей новой должности и исчезнет из королевской семьи.
Напомним, принцесса Диана – мать принцев Уильяма и Гарри, первая супруга принца Уэльского Чарльза, умерла в 36 лет, 31 августа в 1997 году, в результате ДТП в Париже.
К слову, брат Меган - не единственный, кто обеспокоен ее состоянием. Отец герцогини утверждает, что она напугана и устала от огромного внимания со всех сторон.
Напомним, на американскую светскую львицу Ким Кардашьян подали в суд. Подробности читайте здесь.
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