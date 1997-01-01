Как принцесса Диана: брат Меган Маркл опасается за ее жизнь

Старший брат герцогини Сассекской Меган Маркл - супруги принца Гарри, Томас Маркл-младший написал письмо королеве Великобритании Елизавете II.

Брат Меган Маркл опасаетя за ее жизнь GettyImages.com

Брат герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл-младший считает, что его сестре грозит опасность и попросил не допустить повторения трагедии, которая произошла с принцессой Дианой.

Он написал письмо королеве Елизавете II, в котором объяснил причину своих тревог. Об этом сообщает Radar Online, цитируя брата герцогини:

Меган – еще одна бомба замедленного действия, которая плевать хотела на королевский протокол. Мы боимся, что это закончится разбитым сердцем и несчастьем – вроде того, как это произошло с Дианой.

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Отметим, что принцесса Диана в свое время отказалась повиноваться королевским правилам. Не по душе они и американке Меган Маркл.

По словам Томаса, ранее Меган мечтала стать принцессой, как Диана:

Печально будет видеть, как мечта Мэг разобьется, если она потерпит неудачу на своей новой должности и исчезнет из королевской семьи.

Напомним, принцесса Диана – мать принцев Уильяма и Гарри, первая супруга принца Уэльского Чарльза, умерла в 36 лет, 31 августа в 1997 году, в результате ДТП в Париже.

Принцесса Диана HERMAN KNIPPERTZ / AP

К слову, брат Меган - не единственный, кто обеспокоен ее состоянием. Отец герцогини утверждает, что она напугана и устала от огромного внимания со всех сторон.

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