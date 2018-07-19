Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

На Ким Кардашьян подали в суд: названа причина

Комментариев: 1
Американскую светскую львицу Ким Кардашьян обвинили в плагиате.
Ким Кардашьян обвинили в плагиате
Ким Кардашьян обвинили в плагиате
instagram.com/kimkardashian

Голливудская дива Ким Кардашьян угодила в скандал: крупнейшая маркетинговая компания Vibes Media подает на нее в суд.

Все дело в том, что светскую львицу уличили в плагиате логотипа, который она использовала для своего аромата Vibes, передает американский таблоид TMZ.

Духи Ким Кардашьян
Духи Ким Кардашьян
instagram.com/kimfragrance

Читай также: Все в сборе: Ким Кардашьян показала своих детей

По мнению компании Vibes Media, флакон новых духов очень напоминает логотип их компании. Кроме того, упаковка парфюма имеет такую же форму в виде диалогового окна. Компания заявила, что KKW не имеют разрешения на использование их товарного знака, поэтому требует, чтобы линейка была немедленно снята с продажи. 

Ким Кардашьян обвинили в плагиате
Ким Кардашьян обвинили в плагиате
TMZ

К слову, всего за несколько минут после запуска продажи новой линейки парфюмов Ким Кардашьян успела заработать 5 миллионов долларов.

Напомним, ранее актриса Сэд Ван Рой рассказала, как ее изнасиловал режиссер Люк Бессон.

Поделись:
Теги: Ким Кардашьян, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  19.07.2018, 15:10
Оценка:  0
pусский
Я пукнул, вот вам лучший аромат!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь