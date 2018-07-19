На Ким Кардашьян подали в суд: названа причина

Американскую светскую львицу Ким Кардашьян обвинили в плагиате.

Голливудская дива Ким Кардашьян угодила в скандал: крупнейшая маркетинговая компания Vibes Media подает на нее в суд.

Все дело в том, что светскую львицу уличили в плагиате логотипа, который она использовала для своего аромата Vibes, передает американский таблоид TMZ.

Духи Ким Кардашьян instagram.com/kimfragrance

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По мнению компании Vibes Media, флакон новых духов очень напоминает логотип их компании. Кроме того, упаковка парфюма имеет такую же форму в виде диалогового окна. Компания заявила, что KKW не имеют разрешения на использование их товарного знака, поэтому требует, чтобы линейка была немедленно снята с продажи.

Ким Кардашьян обвинили в плагиате TMZ

К слову, всего за несколько минут после запуска продажи новой линейки парфюмов Ким Кардашьян успела заработать 5 миллионов долларов.

Напомним, ранее актриса Сэд Ван Рой рассказала, как ее изнасиловал режиссер Люк Бессон.