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Модный провал: Меган Маркл засветила нижнее белье

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила королевский протокол.
Меган Маркл засветила нижнее белье
Меган Маркл засветила нижнее белье
GettyImages.com

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Герцогиню Сассекскую Меган Маркл раскритиковали из-за наряда, в котором она посетила свадьбу друзей своего мужа – принца Гарри, где последний был шафером. 

На свадьбу герцогиня Сассекская надела элегантное темно-синее платье с плиссированной юбкой и белыми вставками от канадского бренда Club Monaco, которую дополнила туфлями-лодочками на каблуках от Aquazzura и шляпой от Philip Treacy.  

Все бы ничего, однако с Меган произошел возмутимый, как для представительницы королевской семьи, инцидент. Папарацци удалось заснять момент, когда верхняя пуговица на платье Меган Маркл расстегнулась и дала возможность всем желающим увидеть ее черный кружевной бра.

Общаясь с гостями и принимая поздравления в честь дня рождения, герцогиня Сассекская не сразу обратила внимание на этот конфуз.

Напомним, 4 августа Меган Маркл исполнилось 37 лет. Интересные факты о ней читайте здесь.

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Теги: Меган Маркл, новости, фото, шоу-биз
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