"Бумбокс" и The Gitas презентовали акустическую версию песни "Тримай мене"

Украинские группы "Бумбокс" и The Gitas выпустили третью версию дуэтной песни "Тримай мене".

Группы “Бумбокс“ и The Gitas выпустили три версии песни “Тримай мене“: оригинал, версию Саши Чемерова и акустику.

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Оригинальная версия песни “Тримай мене“, в создании которой принимал участие гитарист Сергей Мартынов, вышла 21 июня. Через две недели, 5 июля, вышла версия Саши Чемерова, записанная The Gitas в Лос-Анджелесе на студии Red Gate Recorders. И, наконец, седьмого августа, выходит акустическая версия “Тримай мене“.

Акустика вышла, как сказал Саша Чемеров “нездешней“, хотя записана эта версия в Киеве, в студии “Звукоцех“, а сведена и отмастерена в студии “Исток“.

Послушать акустическую версию песни “Тримай мене“ групп “Бумбокс“ и The Gitas можно здесь:

Напомним, украинский певец ROZHDEN выступит в Киеве с акустической программой. Когда и где состоится концерт, читайте здесь.