"Бумбокс" и O.Torvald презентовали долгожданный клип на "Вечір в Ріо"

Как убежать от автомобиля, получить по лицу букетом роз и остаться без единой царапины, натереть оксфордами ноги в кровь и выжить под градом пуль - ответы в клипе "Бумбокс" и O.Torvald “Вечiр в Рiо”.

В 2014 году O.Torvald работали над материалом, который позже стал альбомом “Ти Є”. Во время одной из сессий, фронтмен группы “Бумбокс“ Андрей Хлывнюк, выступающий в этом альбоме в разных ипостасях, вошел в студийную комнату и сказал:

А ну-ка, что вы сейчас играли? Я знаю, что делать дальше.

Так появляется поп-рок-хит, песня “Вечiр в Рiо”. Дальновидный продюсер альбома, Алексей Согомонов, хотя и пребывает в абсолютной эйфории от услышанного, тонко намекнул, что дуэтная песня O.Torvald/“Бумбокс“ на альбоме уже есть. Это римейк знаменитой “Сочи”, авторства группы Ляпис Трубецкой. Так что музыкантам предложили собрать волю в кулак, покорить Украину альбомом “Ти Є”, что и произошло, а “Рio” оставить до лучших времен. Лучшие времена наступили в 2017 году.

Читай также: “Бумбокс“ и The Gitas выпустили общий клип

В августе 2017 вышел мини-альбом Бумбокс “Голий Король”, среди шести песен которого есть и “Вечiр в Рiо”. Фаны тепло приняли трек, группа играла его от Денвера до Кропивницкого, но особых ставок на песню не делала.

В апреле 2018 года в проект пришел режиссер Никита Квасников. Никита - темная лошадка украинского клипмейкерства, проникся идеей “ночь-погоня-девушка за рулем-мы убегаем” и начал выстраивать из нее нечто среднее между “Безумным Максом”, “Малышом на драйве” и “Погоней”. В момент утверждения очередной сметы Согомонов пообещал Никите, что вместо дублеров режиссер сам будет выполнять все трюки и стороны моментально пришли к консенсусу.

Понимая, что долго смотреть на ослепительную красоту Галича и умудренное лицо Хлывнюка зрители не станут, а песня идет что-то около пяти минут, продюсер начал поиск актрисы, который закончился находкой Анны Рикуновой.

Танцовщица Аня, которая предложила Алексею подписать ее в телефоне, как “Анна Батьковна”, оказалась тем самым бриллиантом в кабриолете BMW. Аня прекрасно справляется с ролью любящей истерички, в секунду переходящей от состояния “Love” в состояние “Hate” и готовой раздавить своего мужчину автомобилем. А еще она пьет за рулем, правда только в клипе.

Клип на “Вечiр в Рiо” сняли в течение двух дней на 29 километре трассы Киев-Чоп. Здесь Согомонов нашел второстепенную дорогу, ведущую к дому какого-то уважаемого человека, выезжающего на прогулку с тремя машинами охраны. Ничего не подозревающий, милейший Иван Смирнов, дал в аренду свой BMW. За несколько часов до съемок, поддавшись на уговоры Никиты, Cогомонов одобрил сцену со стрельбой.

В итоге часа в четыре ночи, когда украинская ночь особенно безмятежна, Хлывнюк и Галич палят из двух стволов не так уж и далеко от дома уважаемого человека. Всего-то 19 выстрелов сделали. И действительно, никто не пострадал. Чего не скажешь о кабриолете. Cначала баварцу разбили лобовое стекло и поцарапали стойку, на что Дмитрий Червоный со свойственной ему практичностью отреагировал:

Здорово, что стекло. Камеру или световую панель было бы дороже.

Потом неожиданно на одном из колес оказалась дырка размером со сливу. Во второй день, нажаловавшись в профсоюз колес, умерло еще одно колесо. И за полчаса до завершения съемки оператор исцарапал карту дверей обвесом камеры.

Посмотреть клип на “Вечір в Ріо“ можно посмотреть здесь:

Напомним, ранее группа Opium презентовала яркий клип на песню “#Літо-Мохіто“. Посмотреть его можно здесь.