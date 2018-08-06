В мини и на каблуках: Ева Лонгория появилась на публике впервые после родов

Актриса Ева Лонгория, которая недавно стала мамой, поразила своим откровенным нарядом.

Ева Лонгория появилась на публике впервые после родов instagram.com/evalongoria

Актриса Ева Лонгория, известная по своей роли Габриэль Солис в сериале “Отчаянные домохозяйки“, впервые вышла в свет после рождения сына.

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Она посетила премьеру фильма “Собачьи дни“, в котором снималась, будучи беременной. На мероприятие женщина пришла в коротком ассиметричном пиджаке с глубоким декольте, которое подчеркивает грудь актрисы.

Образ Ева дополнила высокими каблуками.

Напомним, 19 июня Лонгория родила сына, которого назвали Сантьяго Энрике Бастон.

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