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Лилия Ребрик поделилась секретами материнства

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Популярная украинская ведущая рассказала, как совмещает работу с воспитанием детей.
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
instagram.com/liliia.rebrik/

Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая не так давно стала мамой, рассказала, как ей удается совмещать материнство и работу. Трогательный пост звезда опубликовала в своем Instagram. 

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Бути мамою — найбільше щастя і найвизначніше моє досягнення. Я подвійна чемпіонка з цього виду спорту, адже у мене дві чудові донечки. Якою б я не була зайнятою, завжди і всюди намагаюся знайти для них час і місце у своєму щільному графіку», – пишет ведущая. 

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Лилия также рассказала, что старается больше времени проводить с детками:

Мої дівчатка зі мною всюди з перших днів свого життя: на знімальному майданчику, у студії, за кулісами під час антракту… І це класно, бо вони звикають до активних буднів. Я не раз чула від своїх знайомих і колег слова підтримки, що я намагаюся поєднувати материнство й улюблену роботу і не роблю вибір на користь чогось одного. Діти ростуть і потрібно встигнути набутися разом якомога довше, тому ловлю момент, поки їм без мене — ніяк».

 

Ранее Анджелина Джоли заявила о том, что собирается усыновить седьмого ребенка.
 

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Теги: Лилия Ребрик, ребенок, украинский шоу-бизнес
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.08.2018, 12:42
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гость
Дикий так "распух", что перестал быть похожим на танцора. Терпеть не могу, когда мужик "расплывается", а физия как луна!
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