"Зважені та щасливі": 5 особенностей нового сезона

30 августа в 20:00 на телеканале СТБ стартует самое весомое шоу страны «Зважені та щасливі».

Восьмой сезон проекта – уникальный, ведь в нем будут показаны две крайности похудения: слишком большой вес и критически низкий. Ведущая проекта – Мирослава Ульянина, тренеры – Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков и Василий Вирастюк.

Мирослава Ульянина пресс-служба канала СТБ

Почему же этот сезон особенный?

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Впервые в истории «Зважених та щасливих» тренер шоу будет худеть. Самый сильный человек мира Василий Вирастюк пришел на проект не только тренировать других, но и худеть вместе с участниками. Каждое взвешивание будет начинаться с него – именно он первым будет показывать свой результат. На проект Вася пришел с весом 153 кг. Впервые в истории проекта ведущая шоу набирает вес. Мирослава Ульянина – коуч по здоровому образу жизни и блогер. Не так давно Мирослава настолько увлеклась похудением и помощью другим, что забыла о собственном внешнем виде. Благодаря кастингу на «Зважені та щасливі», она вернула нормальное комфортное для себя состояние – за полгода изменила вес с 38 кг до 50 кг. И продолжает работать над собой. Битвы лузеров стали более экстремальными. Если пара скидывает меньше всех, они надевают черные футболки, чтобы потом бороться в самых экстремальных испытаниях проекта – битве лузеров. Участникам каждый раз нужно будет бороться со своими страхами, чтобы пройти конкурс. Например, преодолеть страх высоты, будучи на качели высотой в 10 метров; раскачаться почти до «солнышка», как в детстве говорили, чтобы достать свою футболку и остаться в проекте. Читайте также: Ведущая Инна Шевченко впервые показала возлюбленного Эмоции стали сильнее. В реалити шоу зрители видят только настоящие эмоции участников. Так как отношения родителей и детей настолько крепкие, эмоциональное состояние всех практически на грани. Каждый поймет чувства участников нового сезона. Выпуски стали более звездными. Среди артистов, которых зритель увидит в проекте: Жан Беленюк, Роза Аль-Намри, Анна Кушнерук, Дима Коляденко, Верка Сердючка, Ирина Федишин, Олег Винник, Павел Зибров, Юлия Санина и другие. Что они будут делать и почему появятся в эфире «Зважених та щасливих», смотрите на телеканале СТБ с 30 августа каждый четверг в 20:00.

Мирослава Ульянина с участниками пресс-служба канала СТБ

Напомним также, что Алексей Душка рассказал о своем новом шоу и признался, кто его вдохновил на идею. Подробнее по ссылке.