Алексей Душка рассказал о своем новом шоу и признался, кто его вдохновил на идею

Алексей Душка будет делиться секретом, как приготовить вкусную еду и потратить на нее меньше 100 гривен.

Уже этой осенью зрители канала «1+1» увидят в эфире новый кулинарный проект Алексея Душки, который получил название «Їмо за 100». В новой программе ведущий попытается доказать украинцам, что дома можно поесть так же вкусно, как и в ресторане. При этом в учреждении за изысканное блюдо придется заплатить немало денег, а Алексей расскажет, как его приготовить собственноручно и потратить меньше 100 гривен, чтобы накормить им всю семью.

Алексей Душка пресс-служба канала 1+1

Каждый выпуск «Їмо за 100» помогать Алексею на кухне будет звездный гость. За приготовлением пищи ведущий расспросит известных людей о личном и узнает, насколько ловкие они на кухне.

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На идею нового проекта Алексея вдохновила его маленькая дочь Даша. С появлением ребенка семье редко удается посещать кафе или рестораны, поскольку это не всегда комфортно. Кроме того, после стремительного роста цен это стало недешевым удовольствием. Поэтому Алексей решил устроить ресторан у себя дома, чтобы чаще баловать своих родных.

Алексей Душка рассказывает о своем новом кулинарном проекте:

В профессиональной кулинарии есть два важнейших аспекта – навыки приготовления пищи и умение выбирать правильные продукты. Второму я уже давно научился и отшлифовал эти умения в проекте «Життя без обману», а вот свои навыки на кухне пришлось немного подтянуть в кулинарной школе. Однако создать дома ресторан – абсолютно реально, и я докажу это зрителям в проекте «Їмо за 100», раскрыв им все секреты, которым научился в кулинарной школе и за годы работы фуд-экспертом.

Команда проекта «Їмо за 100» пресс-служба канала 1+1

«Їмо за 100» является авторской разработкой канала «1+1». Над проектом работает команда Управления журналистских проектов «1+1 медиа».

Кто именно из звездных гостей примет участие в программе, и какие изысканные блюда научит готовить Алексей Душка, станет известно уже этой осенью на «1+1».

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