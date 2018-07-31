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Санта Димопулос блеснула соблазнительными формами в купальнике

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Украинская певица Санта Димопулос поделилась откровенным кадром.
Санта Димопулос блеснула соблазнительными формами в купальнике
Санта Димопулос блеснула соблазнительными формами в купальнике
instagram.com/santadimopulos

Бывшая участница популярного коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос показала стройные формы в купальнике.

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На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте артистки, она запечатлена в бассейне в черном раздельном купальнике. Кадр Санта подписала так:

Вот мне любопытно... А вы поправляетесь или худеете летом?

Судя по всему, самой Димопулос не стоит переживать о лишних килограммах, так как ее тело выглядит идеальным.

 

 

Напомним, похудевшая на 20 кг Настя Каменских рассказала, как поддерживает форму.

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Теги: Санта Димопулос, ВИА Гра, фото, новости, шоу-биз
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