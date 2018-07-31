Ведущая Инна Шевченко впервые показала возлюбленного

Известная украинская телеведущая Инна Шевченко впервые поделилась подробностями личной жизни и показала фото любимого.

В интервью журналу “Теленеделя“ ведущая “Фактов“ на ICTV Инна Шевченко рассказала, что ее избранника зовут Лоран.

Читай также: Регина Тодоренко выходит замуж

Он – француз, живет в Париже, по профессии – режиссер кино и телевидения. Инна не скрывает, что с близким ей человеком она познакомилась в интернете. Телеведущая признается:

Лоран подписался на меня в Facebook и пригласил в друзья, после чего мы начали переписываться. Оказалось, что он режиссер, живет и работает во Франции. Рассказывал о фильмах, которые снимал, о кинофестивалях и мне, как режиссеру по профессии, было интересно. На этой почве и сошлись.

Активная переписка длилась почти год. Но однажды ведущая все же решилась и приняла предложение Лорана приехать к нему в гости в Прованс. С тех влюбленные не расстаются. Пара вместе уже два года. За это время Инна провела почти 500 часов в воздухе, сменила 200 рейсов и влюбилась в Прованс, где пара проводит лето в доме Лорана. По словам телеведущей, любимый давно уговаривает ее переехать жить во Францию, но она пока не решается:

Я еще не готова все оборвать в Украине. Я привыкла к своей работе, к публичности… Открою вам один секрет – сейчас мы серьезно задумываемся о ребенке. Если уйду в декрет, мне не придется увольняться. А за время декрета я пойму, смогу ли адаптироваться в чужой стране и захочу ли возвращаться в Украину.

А пока, по словам ведущей, большие расстояния только укрепляют их любовь:

У меня есть период, когда я полностью погружаюсь в работу, и период, который я целиком посвящаю отношениям. Мы не успеваем надоесть друг другу и скучаем. И это идеальное сочетание!

Напомним, украинский ведущий Тимур Мирошниченко крестил дочь. Кто стал крестными родителями малышки, читайте здесь.