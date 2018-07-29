Канье Уэст признался, что думал о суициде

Американский рэпер поделился в социальных сетях своим мнением относительно темы самоубийства.

Популярный американский рэпер Канье Уэст поделился в социальных сетях своими соображениями относительно темы самоубийства. В своем блоге муж Ким Кардашьян опубликовал несколько твитов после просмотра документального фильма об Александре Маккуин – кутюрье, который покончил с собой в 2010 году.

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Уэст признался, что мысли о суициде приходили ему в голову.

I saw the Alexander McQueen documentary and I connected with his journey. I know how it feels to want to take your life back into your own hands even if it means taking your own life. — KANYE WEST (@kanyewest) 27 July 2018

Я знаю, как это – хотеть взять свою жизнь в руки, даже если это означает забрать свою собственную жизнь», – написал Канье.

Музыкант также поделился советом, как не поддаться этому и не покончить с собой.

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Главное – это избегать общества людей, которые заставят вас хотеть совершить самоубийство», – отметил артист.

How to NOT kill yourself pt 1



Avoid being around people who make you want to kill yourself — KANYE WEST (@kanyewest) 27 July 2018

Накануне сообщалось, что Гвинет Пэлтроу заподозрили в интимной связи с мужем Бейонсе рэпером Джей Зи.