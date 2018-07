Канье Уэст признался, что думал о суициде

Популярный американский рэпер Канье Уэст поделился в социальных сетях своими соображениями относительно темы самоубийства. В своем блоге муж Ким Кардашьян опубликовал несколько твитов после просмотра документального фильма об Александре Маккуин – кутюрье, который покончил с собой в 2010 году.

Уэст признался, что мысли о суициде приходили ему в голову.

I saw the Alexander McQueen documentary and I connected with his journey. I know how it feels to want to take your life back into your own hands even if it means taking your own life.