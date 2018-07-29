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Канье Уэст признался, что думал о суициде

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Американский рэпер поделился в социальных сетях своим мнением относительно темы самоубийства.
Канье Уэст высказался о суициде
Канье Уэст высказался о суициде
GettyImages.com

Популярный американский рэпер Канье Уэст поделился в социальных сетях своими соображениями относительно темы самоубийства. В своем блоге муж Ким Кардашьян опубликовал несколько твитов после просмотра документального фильма об Александре Маккуин – кутюрье, который покончил с собой в 2010 году. 

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Уэст признался, что мысли о суициде приходили ему в голову. 

Я знаю, как это – хотеть взять свою жизнь в руки, даже если это означает забрать свою собственную жизнь», – написал Канье. 

Музыкант также поделился советом, как не поддаться этому и не покончить с собой. 

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Главное – это избегать общества людей, которые заставят вас хотеть совершить самоубийство», – отметил артист. 

Накануне сообщалось, что Гвинет Пэлтроу заподозрили в интимной связи с мужем Бейонсе рэпером Джей Зи.

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Теги: Канье Уэст, самоубийство
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.07.2018, 18:45
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гость
ещё он думал, как выипать в рот петухов с ником "русский"
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