Королевские каникулы: где отдыхают Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

По данным официальных представителей королевской семьи, Кейт Миддлтон и принц Уильям остановились на острове Мюстик.

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми отправились в летний отпуск. По информации официальных представителей королевской семьи, Кейт Миддлтон и принц Уильям остановились на острове Мюстик, расположенном на Карибах.

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Публикация от Catherine Duchess of Cambridge (@catherineecambridge) 26 Июл 2018 в 5:18 PDT

Райское место на Карибах для Кейт и Уильяма давно стало излюбленным — впервые они посетили его еще до свадьбы, в 2008 году, а потом неоднократно коротали там летние каникулы. В этом году супруги впервые отправились в путешествие впятером.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото из открытых источников

К слову, в отпуск скоро должны отправиться и Меган Маркл с принцем Гарри. Правда, о месте их отдыха СМИ пока ничего неизвестно.

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