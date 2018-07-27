Королевские каникулы: где отдыхают Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми отправились в летний отпуск. По информации официальных представителей королевской семьи, Кейт Миддлтон и принц Уильям остановились на острове Мюстик, расположенном на Карибах.
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Райское место на Карибах для Кейт и Уильяма давно стало излюбленным — впервые они посетили его еще до свадьбы, в 2008 году, а потом неоднократно коротали там летние каникулы. В этом году супруги впервые отправились в путешествие впятером.
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К слову, в отпуск скоро должны отправиться и Меган Маркл с принцем Гарри. Правда, о месте их отдыха СМИ пока ничего неизвестно.
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