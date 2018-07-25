Гвинет Пэлтроу заподозрили в интимной связи с мужем Бейонсе

Гвинет Пэлтроу, Бейонсе и Джей-Зи долгое время являются близкими друзьями.

Два года назад звездный брак Бейонсе и ее мужа Джей Зи едва не развалился из-за измены рэпера. Позднее певица выпустила свой шестой альбом под названием “Lemonade“, который был наполнен откровениями и подробностями любовных отношений поп-дивы и ее супруга.

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Более того, в одной из композиций Бейонсе чуть ли не прямо указывает на разлучницу словами “Бекки с красивыми волосами“. А вскоре и Джей Зи в одном из интервью признается о том, что изменял жене.

Какими словами рэпер вымолил у жены прощение — осталось неизвестным. Но вскоре пара помирилась, и семейная жизнь пошла своим чередом.

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И вот, два года спустя, во время одного из радиоэфиров на прошлой неделе масла в огонь подлила американская модель Эмбер Роуз. Известную 45-летнюю голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу она назвала “виновницей всего произошедшего“, таким образом обвинив Гвинет в интимной связи с 48-летним Джей Зи, передает зарубежное издание People.

Публикация от Amber Rose (@amberrose) 25 Июл 2018 в 2:11 PDT

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По информации инсайдеров, Гвинет прокомментировала данную ситуацию, назвав заявление Роуз “полным абсурдом и стопроцентной ложью“.

Джей Зи и Бейонсе GettyImages.com

Гвинет, Бейонсе и Джей-Зи все еще очень близкие друзья, поэтому ничто из сказанного не имеет никакого смысла, – рассказал анонимный источник People.

Напомним, что ранее Бейонсе и Джей Зи выпустили совместный альбом и клип.