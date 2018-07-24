Александру Усику хотят присвоить звание Героя Украины

Украинцы зарегистрировали петицию, в которой просят особого отличия для боксера Александра Усика.

Абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе, украинскому боксеру Александру Усику предложили присвоить звание Герой Украины.

Соответствующая петиция появилась на Официальном интернет-представительстве Президента Украины. Ее автором стал Александр Сапсай, который пишет:

В соответствии со ст. 6 Закона Украины “О государственных наградах Украины“ присвоить звание Героя Украины за выдающееся трудовое достижение Усику А. А. 17.01.1987 года рождения, который 21.07.2018 победил в бою россиянина Мурата Гассиев и защитил титулы чемпиона WBO и WBC в первом тяжелом весе, а также выиграл титулы чемпиона IBF, WBA и The Ring в первом тяжелом весе.

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К слову, ранее премьер-министр Владимир Гройсман написал в социальной сети Facebook, что будет просить президента о присвоении Усику звания Героя Украины.

Сам же боксер заявил журналистам, что не слышал о такой идее:

Я об этом не знаю ничего, я не читал. Не могу вам ничего сказать. Если честно, мне кажется, что они преувеличивают мои возможности.

Напомним, ранее голливудская актриса Линдси Лохан похвасталась домашним борщом.