Александру Усику хотят присвоить звание Героя Украины
Абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе, украинскому боксеру Александру Усику предложили присвоить звание Герой Украины.
Соответствующая петиция появилась на Официальном интернет-представительстве Президента Украины. Ее автором стал Александр Сапсай, который пишет:
В соответствии со ст. 6 Закона Украины “О государственных наградах Украины“ присвоить звание Героя Украины за выдающееся трудовое достижение Усику А. А. 17.01.1987 года рождения, который 21.07.2018 победил в бою россиянина Мурата Гассиев и защитил титулы чемпиона WBO и WBC в первом тяжелом весе, а также выиграл титулы чемпиона IBF, WBA и The Ring в первом тяжелом весе.
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К слову, ранее премьер-министр Владимир Гройсман написал в социальной сети Facebook, что будет просить президента о присвоении Усику звания Героя Украины.
Сам же боксер заявил журналистам, что не слышал о такой идее:
Я об этом не знаю ничего, я не читал. Не могу вам ничего сказать. Если честно, мне кажется, что они преувеличивают мои возможности.
Напомним, ранее голливудская актриса Линдси Лохан похвасталась домашним борщом.
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Наді-гаді вже дали Героя?