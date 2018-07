Украинец Александр Усик стал чемпионом Всемирной боксерской суперсерии

Читай также: ОМКФ 2018: лучшие и худшие наряды красной дорожки

Александр Усик — абсолютный чемпион мира. Украинский боксер победил в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во вчерашнем поединке, который состоялся в Москве. 12 раундов провел украинец против россиянина Мурата Гассиева в Москве, и в каждом из них имел преимущество по очкам.

Трофей, который теперь принадлежит украинцу. Его он получил из рук жены Мухаммеда Али.

The history maker! @usykaa becomes the first fighter to lift the Muhammad Ali Trophy, presented by the legendary boxer’s wife, Lonnie Ali! #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/swavbZiqIe