Disney уволила режиссера «Стражей галактики» из-за шуток в Twitter

Джеймс Ганн не сможет снять третью часть серии фильмов о супергероях.

Студия Walt Disney разорвала контракт с режиссером Джеймсом Ганном, который работал над серией фильмов «Стражи галактики». Постановщика уволили после жалобы пользователя Twitter, касающейся давних высказываний Ганна, передает The Hollywood Reporter.

Читай также: Вышел трейлер комедии “Начни сначала“ с Дженифер Лопес в главной роли

Сообщается, что пользователь социальной сети Джек Пособиек привлек внимание студии к старым твитам режиссера. В сообщениях, опубликованных в 2009 и 2010 годах, Ганн шутил на тему изнасилований и педофилии.

Оскорбительные заявления, которые были обнаружены в Twitter Джеймса, не отвечают и несовместимы с ценностями нашей студии и мы разорвали деловые отношения с ним», - заявил глава Walt Disney Алан Хорн.

Кадр из фильма «Стражей галактики 2» реж. Джеймс Ганн

Сам Ганн заявил, что сожалеет о том, что публиковал подобные шутки в прошлом, и что они «не соответствуют тому, каким человеком он является сейчас».

Читай также: Снятый в Киеве клип номинирован на MTV VMA 2018

Кто следил за моей карьерой, знают, что я с самого ее начала позиционировал себя как провокатор. Я снимал кино и шутил на запретные и табуированные темы. Я часто говорил, что за это время изменился сам, изменились моя работа и мой юмор», - написал режиссер.

Отметим, что Джеймс Ганн уже работал над сценарием третьих «Стражей галактики» и должен был приступить к съемкам этой осенью.

Ранее мы писали о том, что Олег Сенцов мечтает снять фильм по своему сценарию, когда выйдет из колонии.