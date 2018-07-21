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Disney уволила режиссера «Стражей галактики» из-за шуток в Twitter

Комментариев: 1
Джеймс Ганн не сможет снять третью часть серии фильмов о супергероях.
Джеймс Ганн
Джеймс Ганн
Hannah Mckay / Reuters

Студия Walt Disney разорвала контракт с режиссером Джеймсом Ганном, который работал над серией фильмов «Стражи галактики». Постановщика уволили после жалобы пользователя Twitter, касающейся давних высказываний Ганна, передает The Hollywood Reporter

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Сообщается, что пользователь социальной сети Джек Пособиек привлек внимание студии к старым твитам режиссера. В сообщениях, опубликованных в 2009 и 2010 годах, Ганн шутил на тему изнасилований и педофилии.  

Оскорбительные заявления, которые были обнаружены в Twitter Джеймса, не отвечают и несовместимы с ценностями нашей студии и мы разорвали деловые отношения с ним», - заявил глава Walt Disney Алан Хорн. 

Кадр из фильма «Стражей галактики 2» реж. Джеймс Ганн
Кадр из фильма «Стражей галактики 2» реж. Джеймс Ганн

Сам Ганн заявил, что сожалеет о том, что публиковал подобные шутки в прошлом, и что они «не соответствуют тому, каким человеком он является сейчас».  

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Кто следил за моей карьерой, знают, что я с самого ее начала позиционировал себя как провокатор. Я снимал кино и шутил на запретные и табуированные темы. Я часто говорил, что за это время изменился сам, изменились моя работа и мой юмор», - написал режиссер. 

Отметим, что Джеймс Ганн уже работал над сценарием третьих «Стражей галактики» и должен был приступить к съемкам этой осенью.  

Ранее мы писали о том, что Олег Сенцов мечтает снять фильм по своему сценарию, когда выйдет из колонии.

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Комментариев (2)
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VikaGraum    21.07.2018, 19:14
Оценка:  0
VikaGraum
9 лет назад человек пошутил в Твиттере, а теперь его увольняют с работы??? Даже у уголовных преступлений есть срок давности, а у шутки в Сети? Кошмар какой-то. Что мы только не писали когда-то, теперь любой, ищущий повод "докопаться" будет на нас компромат искать?
гость  (аноним)  21.07.2018, 18:59
Оценка:  -1
гость
Ха-ха-ха. МУДАК.
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