Фото: "Бумбокс" зіграли протестний концерт на адмінмежі з Кримом

Гурт "Бумбокс" та Білоруський Вільний Театр провели ненасильницьку акцію протесту на кордоні з Кримом.

"Бумбокс" зіграли протестний концерт на адмінмежі з Кримом Прес-служба

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В минулий четвер, 19 липня, біля пункту пропуску Каланчак на адміністративній межі з Кримом, гурт “Бумбокс“ зіграв концерт, ненасильницьку акцію протесту, вимагаючи звільнення всіх українських політичних в'язнів з російських таборів. На Каланчаку було збудовано сцену, де гурт зіграв годинний сет.

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Концерт i зйомка відбулися в рамках спільної з Білоруським Вільним Театром роботи над документальним фільмом “Return Ticket“, мета якого привернути увагу світової спільноти до проблеми незаконної окупації частини територій нашої держави, а також до порушення прав людини (зокрема кримськотатарського народу, тимчасово переміщених осіб) та політичних в’язнів кремлівського режиму. Фільм буде знято за підтримки Міжнародної асоціації журналістів (IFJ).

Висвітлювали акцію як українські, так і світові засоби масової інформації.

Нагадаємо, що на фестивалі Atlas Weekend у Києві Андрій Хливнюк закликав підтримати Олега Сенцова.