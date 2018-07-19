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Появилась новая информация о состоянии попавшего в ДТП Олеся Федорченко

Комментариев: 2
Украинский актер из сериала "Вверх тормашками" Олесь Федорченко попал в жуткую аварию на трассе Львов-Мукачево и нуждается в помощи.
Попавший в ДТП Олесь Федорченко находится в реанимации
Попавший в ДТП Олесь Федорченко находится в реанимации
1plus1.ua

Актер Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой Олесь Федорченко, который попал в страшную аварию, находится в реанимации.

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Ему провели уже несколько операций. По словам медиков, состояние Олеся стабильное, но тяжелое. Однако есть тенденции к улучшению, об этом пишет “Експрес-онлайн“.

Главный врач 8-й городской клинической больницы Львова Василий Обаранець говорит:

Состояние пациента стабильное. Также наблюдается незначительная положительная динамика. У него тяжелая комбинированная травма, множественные повреждения, тяжелая травма головы. Пациента прооперировали в районной больнице, а также провели операции во Львове. К нам он поступил в коме, но пришел в сознание.

К Олесю пока никого, кроме родных, не пускают.

Напоминаем номер банковской карточки, на который можно присылать деньги для помощи Олесю: 5168 7554 2462 0785 Шумейко Мария Григорьевна 

Кровь можно сдать во Львове в Центре службы крови (ул. Тараса Шевченко, 65) с 8.30 до 13.00. Надо отметить, что кровь сдается для Федорченко Олеся, который находится в 8-й больнице.

Жуткое ДТП произошло еще 15 июля на трассе Львов - Мукачево, вблизи села Тухолька. По предварительной информации, водитель потерял управление транспортным средством на пятне разлитого масла, в результате чего столкнулся со встречным автобусом.

В результате аварии Олесь получил тяжелую политравму и травматическую ампутацию ноги.

Напомним, бывшая солистка популярной группы Destiny's Child Мишель Уильямс попала в психбольницу.

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Теги: Олесь Федорченко, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  19.07.2018, 16:38
Оценка:  -1
pусский
Пердеть хоть начал?
гость  (аноним)  19.07.2018, 16:30
Оценка:  -1
гость
Из за того что он снялся в каком то говносериале все должны скидывать ему бабло ?
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