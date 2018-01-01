Олег Сенцов мечтает снять фильм по своему сценарию, когда выйдет из колонии

Украинский режиссер, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, Олег Сенцов написал письмо продюсеру Анне Паленчук.

Продюсер Анна Паленчук во время питчинга кинопроектов на Одесском международном кинофестивале зачитала присутствующим письмо от Олега Сенцова, в котором заложник российской власти выразил готовность взяться за режиссуру экранизации пьесы “Номера“, которую также написал он.

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Недавно в переписке с Анной Паленчук Сенцов предложил ей взяться за экранизацию. В этом году продюсер подала проект “Номера“ на конкурс государственного финансирования.

Несмотря на то, что уже более двух месяцев продолжается голодовка Олега Сенцова в российской тюрьме, он полон надежды на освобождение и творческих планов. В частности, в своем письме, он подробно расписал собственно режиссерское видение фильма:

Не каждая книга подлежит экранизации, как и не каждый пьеса. Но это вещь, которую я написал уже давно, я вижу очень четко - стоит только закрыть глаза. Даже там, где я сейчас нахожусь, не зная своего будущего, я точно верю в будущее этой постановки. “Номера“ - это

не кино в чистом виде. Это ощущение, буффонада, гротеск.



Анна Паленчук представила проект “Номера“ на питчинг украинских полнометражных фильмов вне конкурса. Она отметила:

Олег знает, что сегодня я буду представлять наш проект здесь, на Одесском кинофестивале. Мы все полны надежды, что он наконец будет освобожден от российской тюрьмы и на следующем кинофестивале в нас всех будет возможность приветствовать его здесь, в Одессе лично.



Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами в 2014 году в Крыму по подозрению терроризме и уже 4 года незаконно удерживается РФ в тюрьме. При этом режиссер неоднократно заявлял о применяемых к нему пытках. Несмотря на поддержку ряда международных организаций и авторитетных личностей, Олег по-прежнему незаконно пребывает в тюрьме.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинских политзаключенных в российских тюрьмах.

Анна Паленчук - украинский кинопродюсер, основательница компании “435 Films“ (продюсер таких фильмов как “Истальгия“ (реж. Дарья Онищенко), “Родные“ (реж. Виталий Манский), “Герой моего времени“ (реж. Тоня Ноябрева).

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