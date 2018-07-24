Линдси Лохан похвасталась домашним борщом
Голливудская актриса Линдси Лохан показала, чем ужинает дома.
Актриса Линдси Лохан, которая ранее славилась скандальными выходками, показала, как проходит ее домашний ужин.
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Одним из блюд, украшающих стол артистки, является украинский борщ. Его Линдси запечатлела для своего Instagram-аккаунта.
На столе Лохан находились и другие вкусности. Приготовила ли звезда еду сама, или ей в этом помогали, она не призналась.
Напомним, ранее звездный тренер Анита Луценко показала редкое фото дочери.
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