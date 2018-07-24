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Линдси Лохан похвасталась домашним борщом

Комментариев: 1
Голливудская актриса Линдси Лохан показала, чем ужинает дома.
Линдси Лохан похвасталась украинским борщом
Линдси Лохан похвасталась украинским борщом
instagram.com/lindsaylohan

Актриса Линдси Лохан, которая ранее славилась скандальными выходками, показала, как проходит ее домашний ужин.

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Одним из блюд, украшающих стол артистки, является украинский борщ. Его Линдси запечатлела для своего Instagram-аккаунта.

На столе Лохан находились и другие вкусности. Приготовила ли звезда еду сама, или ей в этом помогали, она не призналась.

Напомним, ранее звездный тренер Анита Луценко показала редкое фото дочери.

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Теги: Линдси Лохан, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
kostia900    24.07.2018, 12:15
Оценка:  0
kostia900
Все что красное - борщ......оригинально:-)
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