Премьера клипа: "Майлав" от группы DILEMMA

Юмор, приколы и танцы в новом убойном видео группы DILEMMA.

29 часов танцев, смеха и максимального выброса энергии! Такой вот краткий отчет о съемках клипа на летний хит “Майлав” от фронтмена группы DILEMMA Джея Бардаченко. Что из этого получилось? Можем узнать прямо сейчас. Премьера состоялась считанные минуты назад, а видео к синглу “Майлав” уже стремительно разлетается по сети.

Впрочем, это не удивительно. Вирусный эффект прежнего клипа “На патi” превзошел все самые смелые ожидания. Ролик собрал более 2,5 миллионов просмотров на YouTube. И сегодня поклонникам DILEMMA не терпится узнать: что же эти ребята придумали на сей раз?

DILEMMA на съемках нового клипа пресс-служба

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Главные нарушители спокойствия - DILEMMA остаются верными себе и своему стилю. Новое видео - двойная порция позитивной энергии, драйва и юмора. Разбирайте на мемы! Джей садится на шпагат между двух крутых тачек. Жан-Клод Ван Дамм, наконец, получил достойного конкурента. Мастер в образе… младенца. И, конечно, новые крутые движения для танцев. Самое время разучивать и запоминать.

Джей говорит:

Это лучший клип группы! Уверен, что некоторые кадры заставят зрителя не просто улыбнуться, а засмеяться вслух. Девочки, крутые шмотки, танцы и лица на ровном флексе.

Группа DILEMMA на съемках нового клипа пресс-служба

Его слова подтверждает и Мастер - второй участник DILEMMA:

Такого заряда я давно не получал! В этом клипе есть все - секс, яркие образы и, вместе с тем, взрыв мозга! Мы там чего только не делаем: купаемся в ванной, летаем, танцуем. Очень хотели удивить поклонников новыми нестандартными решениями. Надеюсь, получилось!

Владелец лейбла Kontramarka Александр Порядченко, который работает с группой DILEMMA, отмечает:

Мало кто может снять смешной и яркий клип, мы дарим эмоции: смех и радость в перебежку с современной и качественной музыкой.

DILEMMA на съемках клипа пресс-служба

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Режиссером клипа стал Радислав Лукин, известный по работе с группами Антитела, KAZAKY, Мачете, артистами Мария Яремчук, Виталий Козловский и многими другими.

Посмотреть клип можно здесь:

Напомним также, что Надя Дорофеева показала танец, не вошедший в клип "Глубоко". Подробнее по ссылке.