Украинская певица поделилась интересным хобби

Молодая украинская певица KaVа является заядлой путешественницей и поклонницей активных видов спорта.

Но это не единственные увлечения молодой исполнительницы. Девушка на протяжении нескольких лет профессионально занимается конным спортом, завоевывая почетные титулы:

Когда я впервые увидела лошадь, еще в детстве, мне кажется, тогда между мной и животным образовалась какая-то невидимая связь. У меня не было страха – только восхищение и удивление. Спустя годы я вернулась к своей давней мечте – научиться ездить верхом. Выбрать «своего» скакуна, найти с ним общий язык – довольно непросто. Но, наладив контакт, – вы станете одним целым и сможете побеждать в профессиональном спорте.

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Систематические занятия в конном клубе привели певицу к первым победам – сначала на региональном уровне, а затем - на всеукраинских турнирах.

KaVa рассказывает:

Я проводила практически все свободное время в конюшне – отрабатывала выездку, наблюдала за умениями других спортсменов. Моя погруженность в процесс и кропотливая работа начали приносить первые места на турнирах. Видя мои старание и рвение добиться еще больших успехов – родители преподнесли мне невероятный сюрприз - подарили лошадь. Назвала коня Вихрь, его папа - чемпион Европы.

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Несмотря на то, что сейчас KaVa развивается в творчестве и с головой ушла в музыку – о любимом питомце не забывает:

Вихрь ждет меня всегда, узнает, становится покладистым, когда я приезжаю в клуб. Конный спорт – моя отдушина, придающая силы, легкость и дарящая чувство свободы!

Напомним также, что участника группы "Перкалаба" посадили в тюрьму на 180 лет. Подробнее по ссылке.